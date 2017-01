Visa Mäkisen fani ihailee kulttiohjaajan sinnikkyyttä – porilaisleffoja julkaistaan taas uudelleen

Jaa Twiittaa

Porilaisen pitkän linjan elokuvaohjaajan ja -tuottajan Visa Mäkisen 13 elokuvasta saadaan helmikuussa markkinoille uusintapainokset DVD-formaatissa.

Painokset julkaisee nummelalainen VLMedia-tuotantoyhtiö.

– Mäkisen elokuvat nauttivat tietyissä piireissä kulttimainetta. Koska kotimainen elokuva on muutenkin nosteessa, päätimme julkaista nämä elokuvat, kun niille tuntuu muutenkin olevan kysyntää. Uusintapainokset tulevat markkinoille 24. helmikuuta, kertoo Nora Idman VLMediasta.

Painoksia tehdään 1 000–2 000 kappaletta per elokuva.

Ulvilassa asuva elokuvaharrastaja Juha Grönstrand nauttii kovasti Visa Mäkisen elokuvista. Mies toistelee tottuneesti kyseisten elokuvien fraaseja ja kertoo katsoneensa leffat pariin kolmeen kertaan. Hän myös omistaa niistä suurimman osan.

– Harva elokuvaharrastaja ehkä tunnustaa julkisesti tykkäävänsä Mäkisen elokuvista. Aito harrastajahan käy Kinokellarissa katsomassa ranskalaisia film noir -leffoja, Grönstrand veistelee.

Hän kertoo pitävänsä Mäkisen filmeistä niiden sisältämän komiikan takia sekä siksi, että niissä näkee mainiota ajankuvaa 1980-luvun Porista.

– Mäkinen on kuvannut paljon esimerkiksi Porin keskustassa. Elokuvissa näkyy välähdyksiä Porista, jota ei enää ole.

Juha Grönstrand kertoo olleensa hyvän huumorin ystävä jo nuoresta asti. Erityisen paljon hän nauttii hyvästä tilannekomiikasta ja sattumuksiin sekä koheltamiseen perustuvasta slapstick-huumorista.

Monty Pythonit hän on katsonut moneen kertaan, ja koiransakin Grönstrandit ovat nimenneet Jopeksi ja Repeksi Jope Ruonansuun sekä Repe Helismaan kunniaksi.

Visa Mäkisen elokuvat sisältävät hänen mielestään nimenomaan tahatonta komiikkaa. Leffat on tehty tosissaan, mutta ilmeisesti niin kovalla kiireellä ja pienellä budjetilla, että ne sisältävät paljon hykerryttäviä klaffivirheitä ja epäjohdonmukaisuuksia.

– Minä olen tällainen pilkunviilaaja, Grönstrand tunnustaa.

– Nautin tavattomasti, kun huomaan elokuvan sankarin hyppäävän jokeen ja jo seuraavassa kohtauksessa sytyttelevän taskustaan kaivamaansa kuivaa tupakkaa.

Myös Mäkisen elokuvissa tämän tästä esiintyvät vähäpukeiset naiset huvittavat Grönstrandia. Nämä eivät liity juonenkulkuun yleensä oikein millään tavalla.

Ennen kaikkea Juha Grönstrand sanoo ihailevansa Visa Mäkistä tämän yritteliäisyyden ja vilpittömyyden takia.

– Minusta on niin hienoa, että Mäkinen on sinnikkäästi tehnyt elokuvia, vaikka hän ei oikeastaan ole osannut ollenkaan. Mäkinen on varmasti käyttänyt niihin paljon myös omaa rahaansa varsinkin uransa alkuaikoina.

Lempielokuvaansa Visa Mäkisen tuotannosta Grönstrand ei osaa nimetä. Niitä on monta. Mäkisen elokuvien uusintapainoksia hän ei kuitenkaan aio hankkia, vaikka kokoelmasta puuttuukin muutamia filmejä.

– Katselen näitä jo omistamiani aina silloin, kun siltä tuntuu. Ja siltä tuntuu aika usein.

Porilaine kysyi artikkeliin haastattelua myös itse Visa Mäkiseltä, mutta tämä kieltäytyi vedoten siihen, ettei ole antanut haastatteluja ainakaan 15 vuoteen.

Marja-Kristiina Vainela