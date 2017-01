Elina Wallinin murrepakina: ”Jourui valtava liikutukse tillaa Käppärä kirjastos”

Jaa Twiittaa

Ko polkupyärä selkää kapus kotipihas, ei menny ko kymmekunta minuuttii, jos sitäkä, ko käsi tarttu Käppärä kirjasto ovekahvaa. Reitti oli tuttu. Sitä oltii sahattu mummu kans jo enne kouluikkää ja tiätysti jo tarha-aikan, oliha lastetarha samas talos kirjasto kans. Eikä kouluka kaukan ollu, tiä toises pääs jos seiso kirjasto ovel. Matkal mentii reppurännii ja siäl piti huurahtaa: HUHUU!

Käppärä sivukirjasto oli meil mukuloil semmone paikka, misä oli opetettu olemaa hiljaa ja jollaki taval se hiljasuus opetti myäski kirjoje kunnioitust. Kuuluuha kirkossaki ol hiljaa.

Ko nykysi kirjastois saa jo henkittää ja peräti puhel, tuntuu se must sukkelalt. Se, et piti ol hissukissu, johti myäski sihe, et kirjastos käveltii aika rauhallisesti, ei tirskuttu ja jos kirjastotätilt piti kyssyy jottai, seki tehtii vaa suurimmas tarpees ja äärimmäise ystävällisesti. Must tuntu, et kirjoje selläät kutsu lukemaa sitä kiihkeemmi, mitä rauhallisempi oma miäli kirjastos olles oli.

Ko hiljattain kävin Käppärä kirjasto 50-vuatisjuhlis, tulvahti vastaa tuttu, hiukka ummehtunu, mut lämmi haju. Se, milt siäl o haissu ainaki viimiset kolmekyment vuat. Keskusta pääkirjastos haisee iha erilaiselt. Samoin keskussairaala kirjastos. Muis en juur ol käynykkää.

Kävin tarkistamas, onko Viisikko-kirjat viäl samas nurkas, lähel sisäpiha ikkunoit. Ei näkyny Viisikoit, mut muit nuartekirjoi kylläki. Semmost ihmet ko mangat ei sihe aikaa ollu, mut niitäki nyte löyty samast nurkkauksest.

Kurkkasin varovasti kaihrinte läpi Käppärä tarha pihhaa. Jourui valtava liikutukse tillaa, ko piha näytti samalt ko vuasii takaperi. Ja airaviaru oli iha samalaine, ko misä tutustui kuure vanhan parhaasee lapsuureystävääni Katii.

Lainaustiski oli samas paikas, ko enne dikiaikaa. Lainauskortti saatii ko mentii kouluu ja sitä uusittii ain sitä mukkaa, ko sihe tuli vuasileimat täytee. Oli juhlallist esittää kirjastotätil ikioma kortti, josa oli jo mone vuare leimat.

Oma viähätykses oli siinäki, et kirjoje lainaust piti ussei jonottaa ja sit tätil oli ain kunki päivä mukane leimattu kortti, mikä sujautettii lainakirja sisäseläs olevaa taskuu. Mää olsi halunnu kirjastotätiks sujauttelemmaa niit lainauslappui. Se, et must tuliki kirjailija, ei käyny miälessäkä.

Jälkeeppäi ole funteerannu, et jolsei meil olis kirjastoo ja sen käyttö nii helppoo ja halpaa, ko mitä se o, must olis tullu kokonas joku muu ihmine. Yks arvokkaimmist ja kauaskantosimmist asjoist, mitä mukuloil voi opettaa, o kirjastos käymine ja kirjai arvostamine. Ei tartte ol himolukija, mut se, mitä kirjat ja kirjallisuus tarjoo, o ainutlaatust. Lukuvinkkei o hauska saar ja hauska antaa.

Erimoiset lukuhaasteet o tullu suasituiks, eikä ihme! Vaikkei kaikki tykkää kaikist, voi lujetuist kirjoist saar aikaseks miälekiintosii keskusteluit. Suame 100-vuatise itsenäisyyre kunniaks ole päättäny tarttuu kotimaisii klassikoihi. Seittämä veljest o jo kahlattu!

Mitä sää lujit viimeks?

Elina Wallin

