Uusi seurakunta aloitti Eetunaukion nurkalla

Uusi seurakunta on avannut toimitilansa Porin keskustaan, entisen Casa Ratsulan paikalle Eetunaukion kulmalle.

Kyseessä on Word of Faith Church Finland -seurakunnan Porin paikallisseurakunta, jonka virallinen nimi on Uskon Sana Satakunta. Word of Faith Church Finland on toiminut Kokkolassa vuodesta 2014 ja siinä on noin 150 jäsentä.

– Meillä on ollut Porissa jo pari tilaisuutta. Uudenvuodentapahtumaamme tuli noin sata ihmistä, kertoo tyytyväisenä Uskon Sana Satakunta -työn johtaja Mika Ropanen.

– Jatkossa meillä on tarkoitus pitää WOF olohuonetta eli Itäpuisto 3:ssa sijaitsevia tilojamme auki resurssiemme mukaan. Ideana on järjestää siellä tilaisuuksia sekä kahvilatoimintaa niin, että sisälle voi poiketa ihan vain juttelemaan.

Word of Faith Church Finland on itsenäinen seurakunta, eli se ei kuulu esimerkiksi evankelisluterilaiseen kirkkoon.

– Uskomme Raamattuun ja työmme painopiste on erityisesti evankelioimisessa, Mika Ropanen selittää.

– Haluamme toimia ihmisten keskellä, ja siksi valitsimme nämä toimitilammekin Porissa kaupungin keskustasta. Tarkoituksemme on mobilisoida ihmisiä ja tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia.

Kysymykseen seurakunnan toiminnan rahoituksesta Mika Ropanen ei vastaa suoraan, vaan vetoaa filippiläiskirjeeseen: ”Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.”

WOF olohuoneen avajaiset ovat tämän viikon lauantaina 28. tammikuuta kello 15 alkaen. Avajaisviikonloppuna on toimintaa aamusta iltaan.

Kokkolasta saapuu paikalle seurakuntalaisia sekä pastori Patrick Tiainen vaimonsa Marian kanssa.

Ajankohtaiset tiedot seurakunnan toiminnasta löytää Facebookista haulla ”WOF olohuone”.

Marja-Kristiina Vainela