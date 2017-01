Porin keskustaan tulee uusi herkkumyymälä: kutunmaitomakeisfirma siirtää toimintaansa Noormarkusta kauppahalliin

Jaa Twiittaa

Käsintehtyä fudgea ja toffeeta kutunmaidosta valmistava, Noormarkussa sijaitseva Alajärven tila on tehnyt uuden aluevaltauksen: se avaa helmi-maaliskuun vaihteessa myymälän Porin kauppahalliin. Samalla yrityksen nimeksi tulee Ida´s Sweet.

– Samalla kun muutamme kauppahalliin, lopetamme tilamyymälämme täällä Noormarkussa, kertoo yrityksen omistaja Ida Alajärvi.

– Keskitämme kaiken myynnin Porin seudulla kauppahalliin, eli jatkossa tuotteitamme ei saa Porissa mistään muualta kuin hallista.

Ida Alajärvi keskittyy jatkossa ensisijaisesti makeisten valmistamiseen ja tuotekehitykseen.

Kauppahallin myymälän ottaa hoitaakseen franchising-yrittäjä Jenni Lehtonen, joka on tähän saakka työskennellyt Alajärven tilalla myyjänä.

– Pyrkimyksenämme on jatkossa perustaa Ida´s Sweet -myymälöitä myös muualle Suomeen, Ida Alajärvi suunnittelee.

Porin kauppahalliin avattavassa herkkumyymälässä on tilaa vain kuusi neliömetriä. Myymälä sijaitsee kävelykadun suunnalta katsoen kauppahallin oikeanpuoleisella käytävällä.

– Emme tarvitse isoja tiloja, sillä meillä ei ole tarvetta varastoida tuotteitamme. Olennaista on, että myymämme tuotteet ovat aina tuoreita, Ida Alajärvi korostaa.

Hän lupailee, että kauppahallin myymälän valikoimiin tulevat kaikki heidän tutuksi käyneet tuotteensa. Lisäksi on luvassa uutuuksia.

Ida´s Sweet aikoo uusia myös helmikuun aikana nettisivunsa, www.idassweet.com.

Marja-Kristiina Vainela

