Uuden Slice.fi-palvelun tavoitteena on tehdä Satakunnasta Suomen opiskelijaystävällisin alue

Jaa Twiittaa

Satakunnassa käynnistyy tällä viikolla uusi Slice.fi-niminen palvelu, jonka missiona on tehdä alueesta Suomen opiskelijaystävällisin. Tähän se pyrkii kokoamalla satakuntalaisyrityksiltä erilaisia opiskelijaetuja ja -alennuksia ja tuomalla ne opiskelijoiden tietoon.

Tällä hetkellä Slice.fi-sivustolla on esitelty reilu 200 erilaista opiskelijaetua, jotka opiskelijat saavat käyttöönsä näyttämällä ostoksia tehdessään voimassaolevaa virallista opiskelijakorttia. Opiskelijaetuja tarjoavat yritykset tunnistaa katukuvassa Slice-tarroista, joita on liimattu esimerkiksi kassojen yhteyteen ja yritysten sisäänkäyntien yhteyteen.

– Aiemmin yritysten tarjoamista opiskelijaeduista ei useinkaan ollut opiskelijoilla mitään tietoa. Suurin osa sivustolta löytyvistä eduista on lisäksi täysin uusia, jotka on luotu Slice.fi:n myötä. Opiskelijaetujen myöntäminen ja niistä tiedottaminen opiskelijoille on tehty alueen yrityksille helpoksi, kertoo palvelun rakentamisessa mukana oleva Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija Nicolas Sandhu.

Sandhu on yksi 70 opiskelijasta, jotka ovat tehneet palvelun eteen rutkasti työtä viime kuukausina. Pääasiassa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat esimerkiksi hankkineet palveluun opiskelijaetuja, luoneet kattavan asiakasrekisterin, rakentaneet Slice.fi-sivustoa sekä suunnitelleet ja toteuttaneet Slice.fi:n markkinointia.

– Tämä on todella mittava oppimisprojekti. Opiskelijat tehneet kaikkea yrityksen toimintaan kuuluvaa, kuten myyntiä, ostotoimintaa, taloushallintoa, markkinointia ja varsinaista tuotantoprosessia, taustoittaa lehtori Tero Tuomi Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Opiskelijat vaikuttavat itsekin olevan tyytyväisiä projektiin erityisesti oppimistulosten puolelta. Osalle heistä projekti on poikinut työpaikankin, sillä tällä hetkellä Slicen pyörittämiseen on palkattu neljä työntekijää.

– Itselleni ei jäänyt lainkaan huonoja kokemuksia, mutta hyviä sen sijaan oli paljonkin. Projekti toi hyvää vahvistusta myyntiosaamiseeni ja asiakaspinnassa toimimiseen, kertoo Porin myyntitiimin päällikkönä toiminut Tony Selin.

Slicessa ovat SAMK:n lisäksi mukana myös muut Satakunnan oppilaitokset, ja opiskelijaedut on suunnattu kaikille opiskelijoille.

Kimmo Lehto