Kulma-Grillin entisiin tiloihin tulee pieni lähiruokaa myyvä kauppa

Porin keskustaan tulee helmikuussa uusi pikkuinen ruokakauppa, kun Peltomaan tila avaa Teljäntorilla tilamyymälän. Myymälässä on tilan omien tuotteiden lisäksi myynnissä tuotteita noin 40 lähituottajalta.

Tuotteita on myynnissä laidasta laitaan, joten uudessa puodissa pystyy Peltomaan arvion mukaan tekemään lähes kaikki päivittäiset ruokaostokset. Lainsäädäntö tosin estää raakamaidon myymisen.

– Kaikki myynnissä olevat tuotteet ovat peräisin niin läheltä kuin mahdollista. Tomaatit ja kurkut joudumme tuomaan Närpiöstä ja maitotuotteet Laitilasta, mutta muuten likimain kaikki tuottajamme ovat satakuntalaisia, kertoo Peltomaan tilamyymälän toimitusjohtaja Matti Peltomaa.

– Leivät ja leivonnaiset esimerkiksi tulevat porilaiselta Ailavilta ja fudge-makeiset noormarkkulaiselta Alajärven tilalta. Meillä on jo nyt mukana aika kattava määrä tuottajia, mutta etsimme totta kai koko ajan lisää.

Peltomaalla itsellään on karjatila Pomarkussa ja oma lihaleikkaamo Honkakoskella. Firman päätuote on itse tuotettu, leikattu ja pakattu naudanliha, jota on ollut jo pidemmän aikaa Reko-myynnissä Porissa.

Tilamyymälän perustamiseen rohkaisi lisääntynyt kysyntä suoraan tuottajilta ja maatiloilta tuleville tuotteille. Esimerkiksi juuri Reko-torien suosio on yksi osoitus tästä trendistä.

– Hyvin monet meidän tuottajistamme ovat porilaisille tuttuja juuri Rekosta, Matti Peltomaa toteaa.

Peltomaan tilalla on jo entuudestaan Pomarkussa suosittu tilamyymälä, joka on näin talviaikaan auki vain perjantaisin. Porin myymälä tulee kuitenkin olemaan auki joka päivä maanantaista perjantaihin kello 10-17.

Myymälä tulee Liisankadun ja Antinkadun kulmassa sijaitsevaan liiketilaan, jossa toimi aikanaan pitkään Kulma-Grilli -niminen maineikas pikaruokapaikka.

– Tila on kompakti, mutta myymälämme mahtuu siihen juuri ja juuri, toimitusjohtaja luonnehtii.

Kimmo Lehto