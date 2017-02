Kolumni: Palaneen tehtaan varjossa

Jaa Twiittaa

Maanantainen uutinen Huntsmanin pigmenttitehtaan tulipalosta järkytti koko Poria.

Kaikkein tärkeintä tietenkin on, että ihmishenkiä ei menetetty. Vaikutukset ovat silti valtaisat koko kaupungille. Sen lisäksi, että satojen Huntsmanilla töissä käyvien ihmisten työpaikat ovat vaarassa suoraan, tehtaan palo tuntuu välillisesti myös Porin satamissa, alihankkijoilla ja kuljetuspuolella.

Kun monelta porilaiselta ilmeisesti palkansaanti tyrehtyy ainakin väliaikaisesti, tietää sen, miten kaupungin verotulojen kertymisen käy. Ja mitä siitä sitten seuraa…

Työpaikan palaessa kirjaimellisesti tuhkaksi kaatuvat myös monet haaveet.

Juuri tätä kirjoittaessani lapsuudenystäväni ilmoitti suruissaan, että hänen lapsensa, kummipoikani, toiveet mummulan lunastamisesta jäivät nyt sitten ilmeisesti tähän. Nuori mies olisi halunnut remontoida isovanhempien kuoleman jälkeen tyhjilleen jääneestä talosta itselleen oman kodin.

Tulipalon myötä hiipuivat nuorukaisen toiveet vakituisen työsuhteen saamisesta sekä myös pankkilainasta, jonka turvin hän olisi mummulan itselleen hankkinut ja korjannut.

Samanlaisia toiveita, ja varmaan paljon isompiakin huolia on myös monella muulla. On jo hankittua asuntolainaa, jota pitäisi lyhentää. On pariskuntia, joiden kummankin osapuolen toimeentulo on kiinni tehtaasta. On myös yksinhuoltajia ja ties minkälaisia muita ihmiskohtaloita, joiden tarinat saivat nyt yllättävän käänteen.

Meri-Porissa, nyt palaneen tehtaan varjossa varttuneena olen tiedostanut nyt vasta aikuisena, miten paljon tehdas on vaikuttanut kasvuympäristööni. Minä tai vanhempani emme ole koskaan työskennelleet siellä, mutta todella moni sukulainen ja ystävä on saanut sieltä elantonsa.

Lapsuudenmuistot tehtaasta eivät ole pelkästään mairittelevia. Puhuttiin silmättömistä silakoista, ja jos tuuli väärästä suunnasta, meillä kotona ei voinut tuulettaa. Tehtaan suunnalta tuli inhottava haju.

”Kemiralaisten” palkkoja ja työsuhde-etuja kyllä ihailtiin. Kolmivuorotyössä tienasi hyvin ja työnantaja kuulemma maksoi esimerkiksi työntekijöiden silmälasit ja hammaslääkärireissut.

Lukuisten omistajavaihdosten ja yt-neuvottelujen jälkeen työpaikka tehtaalla ei ole vaikuttanut enää niin houkuttelevalta kuin takavuosikymmeninä. Silti tehdas on tahkonnut turvaa ja vaurautta moneen porilaiseen perheeseen.

Siksi meidän kaikkien porilaisten on syytä nostaa kaikki peukut ja varpaat pystyyn ja tehdä muutenkin kaikki voitavamme tehtaan uudelleenrakentamisen puolesta. Nyt on kyse meidän kotipaikkakuntamme tulevaisuudesta.

Marja-Kristiina Vainela

Kirjoittaja joutui kolumnistiksi yllättäen Lauri Turtolan vuorolla. Turtola oli estynyt kirjoittamasta, koska teki 16-tuntista päivää VPK:n jäsenenä Huntsmanin tulipalon sammutustöissä.