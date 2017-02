Raumantien legendaarinen motelli sai uudet omistajat – ”haluamme julkisivulle kutsuvamman ilmeen”

Jaa Twiittaa

Raumantien motellissa tapahtui vuodenvaihteessa yrittäjänvaihdos, kun paikkaa 1980-luvulta lähtien pyörittäneet Sisko ja Erkki Normia myivät liiketoiminnan ja kiinteistön Kaisa Pirttimäelle ja Johanna Normialle.

Uudet yrittäjät ovat jo ehtineet tehdä pintaremontin, jossa motellin ravintolatilojen ilmettä on tuotu ”kaurismäkeläisyydestä” modernimpaan suuntaan. Keväällä remonttia on tarkoitus tehdä myös ulkona.

– Haluamme julkisivulle kutsuvamman ilmeen. Meillä on paljon uskollisia kanta-asiakkaita, mutta toiveissa on saada entistä enemmän myös satunnaisasiakkaita valtatien kulkijoista, Kaisa Pirttimäki sanoo.

– Perusasiat eivät silti tule muuttumaan. Paikka tunnetaan hyvästä kotiruoasta, ja sitä me haluamme tarjota jatkossakin, hän jatkaa.

Majoituspuolella motellin huoneisiin on tehty remonttia jo ennen omistajanvaihdosta. Tällä hetkellä lähes kaikki huoneet ovat saaneet kylpyhuoneremontin.

– Majoitustilat ovat työmatkailijoiden suosiossa ja viikolla meillä on usein varauskirja täynnä. Viikonloppuisin on sitten hiljaisempaa.

Johanna Normia on entisen yrittäjäpariskunnan tytär ja Kaisa Pirttimäki hänen vanha työkaverinsa. Idea yhteisestä yrittäjyydestä syntyi puolisentoista vuotta sitten ikään kuin vitsinä.

– Ajan myötä ajatus alkoikin tuntua toteuttamiskelpoiselta, sillä sekä minä ja Johanna olemme tottuneet tekemään paljon töitä. Kyllä tämä silti jännittävää on, sillä emme kumpikaan ole aiemmin olleet yrittäjinä, Pirttimäki kertoo.

Töitä yrittäjillä riittää, sillä motellin väki tekee kaiken itse ruoanlaittoa ja huoneiden siivousta myöten. Lisäksi paikka on auki aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Motellilla on yrittäjien lisäksi kaksi kokoaikaista työntekijää ja lisäksi Erkki Normia on yrittäjätaipaleen alussa mukana mentorin ja neuvonantajan roolissa.

– Kesällä on luultavasti tarpeen palkata kiireapua, kun asiakasmäärät lisääntyvät. Meillä käy nyt syömässä 60-130 ruokailijaa päivässä, Kaisa Pirttimäki kertoo.

Kimmo Lehto