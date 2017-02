Hevimummu Allis laukoo suorat sanat

Jaa Twiittaa

Tarmonpesä: Kun Allis Lehti huomaa epäkohdan, hän ei jää voivottelemaan, vaan puuttuu siihen heti.

Etunimesi on persoonallinen. Onko Allis oikea nimesi?

– Kyllä se on aito ja alkuperäinen. Kotiväkeni sai idean nimelle erään tutun miehen siskosta, joka asui Ruotsissa. Minulla ei ole tietääkseni kaimoja Suomessa. Välillä nimen takia on ollut sekaannuksia, olen saanut esimerkiksi laskun nimellä Aulis Lehti ja erään viestin nimellä Alus Lehti.

Missä olet tehnyt elämäntyösi?

– Nuorena olin töissä Porin Pyörässä ja Porin Silkissä. Jälkimmäisessä liikkeessä työskennellessäni kävin liivikurssin, sillä myimme myös alusvaatteita. Joulun ja äitienpäivän aikaan oli haastavaa, kun miehet tulivat ostamaan vaimoilleen liivejä ja vain käsiään ranteista pyöritellen esittivät, minkä kokoisia liivejä he olivat etsimässä. Vaimot tulivat sitten juhlapyhien jälkeen vaihtamaan liivit sopivan kokoisiin tuhahdellen, että minkälaiset riisipussit he olivat saaneet.

– Myymälöissä oli välillä kuitenkin hiljaisia kausia, ja minä kyllästyin siihen. Koska pidän ihmisistä, hakeuduin töihin vanhainkotiin. Ensiksi olin töissä Päärnäisissä, sitten Liinaharjassa. Jälkimmäisessä työskentelin pitkään myös luottamusmiehenä ja puutuin moniin epäkohtiin. Siellä oli niin suuria sisäilmaongelmia, että eläkkeelle jäädessäni saatoin sanoa, että sain täältä astman ja kellon. Kellostakin on jo patteri loppu.

– Sisäilma-asioihin perehtyneenä olenkin nykyään Satakunnan allergia- ja astmayhdistyksen hallituksen jäsen ja toimin aktiivina Homeherkät-yhdistyksessä.

Olet kova pyöräilemään. Onko se peruja työvuosistasi pyöräkaupassa?

– Ei ole. Innostuin pyöräilystä jo sitä ennen. Ostin ensimmäisillä palkkarahoillani polkupyörän, joka varastettiin heti ensimmäisenä yönä. Sain pyörän kyllä takaisin, mutta epäilen, että palauttaja oli varas itse.

– Nykyään pyöräilen joka paikkaan kesät talvet. Jos näin talvella on kovin liukas paikka, talutan hetken matkaa, ja sitten matka jatkuu taas polkien. Asun Musassa, mutta aika usein tulee pyöräiltyä vaikka Friitalan löytötorille.

– Pyöräni takana oleva lastenistuin herättää tuttavissani hilpeyttä, sillä nuorin lapsenlapsenikin on jo 12-vuotias. Istuimessa on kuitenkin mukava kuljettaa tavaroita. Istuimessa on kiinni kaksi minulla tärkeää tarraa. Toinen muistuttaa Huume ei vielä huolia -nimisestä koulutuksesta, jonka suoritin takavuosina. Toinen on taas Narukerän tarra. 12-vuotias lapsenlapsi pelaa innokkaasti jääpalloa, ja minä teen vapaaehtoistyötä joukkueen puolesta.

Sinut tunnetaankin kaupungilla nimellä Narukerä-mummu, mutta myös hevimummu. Mistä jälkimmäinen nimi tulee?

– Narukerä-mummu-nimi tulee tietenkin siitä, että minut on usein nähty Narukerän tilaisuuksissa tekemässä milloin mitäkin. Hevimummu-nimi taas tulee siitä, että pidän hevimusiikista. Toivoisin, että Jarkko Ahola tulisi laulamaan hautajaisiini Suojelusenkeli-kappaleen, se on niin ihana! Tykkään myös Iron Maidenista, Metallicasta ja Bryan Adamsista. Kovasti pidin myös Antti Tuiskusta, kun näin hänen esiintyvän Porisperessä.

Olet käynyt suorasanaisesti jututtamassa myös monia nimipoliitikkoja. Mistä rohkeutesi kumpuaa?

– En tiedä, olen ollut aina tällainen. Olen jututtanut esimerkiksi Antti Rinnettä, Juha Sipilää, Ilkka Kanervaa ja Paula Risikkoa. Ihmisiä hekin vain ovat, eivät yhtään sen kummempia!

– On minua itseänikin kosiskeltu mukaan politiikkaan, mutta en ole lähtenyt. Epäkohtiin puutun silti heti, kun vain sellaisia näen.

Marja-Kristiina Vainela