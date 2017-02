Matin Valinta loppui, mutta muistot jäivät

Jaa Twiittaa

Porilaine-lehti pyysi lukijoilta muistoja porilaisista vanhoista kaupoista. Kysely kirvoitti monta nostalgiaa tihkuvaa vastausta.

Eräs lukija pyysi Porilaista selvittämään, mikä on Pihlavan Kappalemaassa sijaitsevan Matin Valinnan tarina. Kaupparakennus nimikyltteineen on olemassa vieläkin, vaikka kauppa on lopettanut toimintansa aikoja sitten.

Matin Valinnan tarinan saa kertoa Matti itse, eli kaupassa vuosia kauppiaana työskennellyt Matti Lehtonen:

”Matin Valinta oli alun perin nimeltään Sisarusten kauppa. Sen perustivat vuonna 1958 äitini Mirjam Lehtonen sekä hänen siskonsa Alli Marjamäki.

Kauppiaan ura oli äitini haaveammatti pienestä pitäen. Hän leikki pikkusisarustensa kauppaa vielä 16-vuotiaana, kunnes sai isoisänsä hommaamaan hänet oikeaan kauppaan töihin. 18-vuotiaana äitini pääsi jo myymälänhoitajaksi.

Minä itse kasvoin kauppiaan työhön pienestä asti. Kun olin lapsi, Pihlavassakin oli kauppoja vaikka kuinka monta. Muistan, kun jakeluauto toi kauppoihin lihajalosteita, ja me pojannassikat juoksimme sen perässä anelemassa joka pysäkillä maistiaisia.

Menin jo 13–14-vuotiaana kauppaan kesätöihin. En tosin vielä äidin kauppaan.

Muut sisarukseni eivät olleet kiinnostuneet kaupan pitämisestä, joten minä kilttinä poikana jäin alalle. Tätini Alli kuoli 1982, joten minä jatkoin kaupanpitoa äidin kanssa. Kaupan nimen vaihdoimme Matin Valinnaksi vuonna 1986, vaikka virallisesti yrityksen nimi oli edelleen Sisarusten kauppa ky.

Matin Valinta oli ennen kaikkea elintarvikekauppa, mutta oli meillä myynnissä muutakin kukkavaaseista pesuvateihin ja paitoihin. Moni vakioasiakas kävi ostamassa meiltä jopa joululahjansa, joten valikoimaa piti olla. Äitini oli kuuluisa siitä, että hän osasi tehdä kauniita lahjapaketteja ilman teippiä. Sitä paketintekoa tultiin ihailemaan kuin mitäkin nähtävyyttä.

Vaikka kauppamme oli pieni, meitä oli siellä vakituisesti töissä kolme henkeä ja lisäksi kävi vielä kaksi tuuraajaa. Asiakkaamme olivat ihania ja uskollisia.

Ensimmäinen aalto, kun moni pieni kauppa lopetti toimintansa myös Pihlavassa, osui 1970-luvun alkuun. Olin silloin vielä niin pieni poika, etten edes tiedä syitä. Sen jälkeen alkoi nousukausi, teollisuuslaitokset vetivät Meri-Porissa, rakennettiin uusia kerrostaloja ja tänne muutti paljon uutta väkeä. Kaupoilla meni hienosti.

Minä lopetin Matin Valinnan 1990. Se oli äidille kova paikka.

Lopetin, vaikka silloin ei olisi vielä ollut pakko. Olin kyllästynyt yhä pahemmaksi yltyneeseen varasteluun sekä kasvavaan hävikkimäärään. Hävikkiä tuli, kun ison ketjun osasena oli pakko osallistua tarjouskampanjoihin ja ottaa myyntiin tuotteita, jotka eivät käyneet kaupaksi toivotulla tavalla.

Samoihin aikoihin myös monet pienet leipomot ja tukut lopettivat toimintansa. Nykyään pienen kaupan pitäjänä olisi vaikeaa. Pikkukauppiaiden kannattaisi ostaa tuotteensa isosta marketista, joka kykenee ostamaan tukusta valtavan määrän tavaraa ja saa paljousalennusta.

Vanha kauppamme seisoo ränsistyneenä kotimme lähellä Pihlavassa. Olen sanonut lapsillemme, että jos jompikumpi haluaa siitä tontin, kaupparakennus voidaan purkaa.

Varsinkin joulun aikaan mieleen hiipii haikeus. Muistan sen lämpöisen tunnelman, joka kaupassa oli, kun asiakkaat tulivat jouluostoksille.

Minä olin kaupanpidon loputtua hetken aikaa koti-isänä ja sitten teurastamolla töissä. Sen jälkeen pääsin pigmenttitehtaalle, jossa olen ollut siitä lähtien. Nyt kun nyt Huntsman paloi, mielessä on käynyt lähinnä vain leikillä, että jospa vielä kauppiaaksi… Mutta aika aikaansa kutakin.”

