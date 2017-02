Porilaistubettaja Milla Grönman jää kotikaupunkiinsa ja ryhtyy yrittäjäksi – ”En tunne vetoa edes reppureissaamiseen”

Jaa Twiittaa

22-vuotias Milla Grönman teki äskettäin rohkean ratkaisun ja päätti perustaa oman yrityksen. Vaihtoehtoina olisi ollut työnhaku tai opiskelu Poria isommassa kaupungissa, mutta pitkän pohdinnan jälkeen Grönman päätyikin jäämään kotikaupunkiin ja hakemaan toiminimelle starttirahaa.

– Aika monikin on sanonut, että älä hukkaa potentiaaliasi Porissa, vaan lähde Helsinkiin tai ulkomaille. Perhe ja läheiset ihmiset ovat kuitenkin minulle niin tärkeitä, että jo Turku tuntuu todella kaukaiselta paikalta. Opiskelin vuoden verran Eurajoella ja silloinkin tulin bussilla Poriin aina, kun mahdollista, hän naurahtaa.

– En ole tuntenut vetoa edes lähteä reppureissaamaan Aasiaan, vaikka mielestäni on hienoa, että jotkut niin tekevät. Minun mielestäni Pori on kiva ja Annis on kiva. Ne ovat aina riittäneet minulle.

Nuoren naisen yritys keskittyy ainakin alkuvaiheessa valokuvaukseen, sosiaalisen median sisällöntuotantopalveluihin ja videoprojekteihin. Lisäksi Grönman pystyy jatkossa tekemään teatteriohjaajan töitä toiminimensä kautta.

Nuorten teatteriprojektien lisäksi Grönman on monelle porilaiselle tuttu Youtubesta, jossa hän pitää kohtuullisen suosittua videoblogikanavaa. Videoillaan hän kertoo päiväkirjamaisesti arkisista asioista, kuten saamistaan joululahjoista, päivärutiineista tai vaikka kauppaostoksistaan.

Tilaajia kanavalla on reilut 11 000, joten se tuottaa tekijälleen hiukan tulojakin.

– Tuloja tulee mainoksista, mutta enimmäkseen sponsoroiduista videoista ja erilaisista yhteistyöprojekteista yritysten kanssa. Minä en silti pysty elättämään itseäni tubettamisella, enkä varmasti koskaan tule olemaankaan ammattitubettaja. Toki se olisi mahdollista, jos tekisin määrätietoisesti töitä asian eteen.

– Yksittäisillä videoillani ei tapahdu mitään järisyttävää, vaan niiden sisältö vaatii oikeastaan pitkäaikaista sitoutumista kanavaan. Luultavasti siksi kanavani kommenttiosiossakin on lähes pelkästään positiivista sisältöä, eikä häirikköjä ole juurikaan.

Myös Millan 13-vuotias sisko Elisa Grönman on aktiivinen tubettaja, ja he tapaavat usein tehdä videoita myös yhdessä. Siskosten lisäksi Porissa on vain muutama muu erityisen suosittu tubettaja, kuten yli yli 100 000 tilaajaa videoilleen kerännyt Anna Erika ja viime aikoina suoranaiseksi somejulkkikseksi noussut Tuure Boelius.

– Sitten on tietenkin Markoboy87, mutta hän edustaa aivan omaa kategoriaansa, Milla Grönman naurahtaa.

Tubettajataustasta on eittämättä hyötyä orastavalla yrittäjän uralla, varsinkin kun sosiaalinen media on yksi tulevan liiketoiminnan kulmakivistä. Siinä missä monissa yrityksissä vasta opetellaan elämää somessa, tubettajille se on ollut keskeinen osa elämää jo pitkään.

– Esimerkiksi reaaliaikainen tapahtumatiedottaminen sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan monille yrityksille vaikeaa. Samoin se pistää silmään, jos somemarkkinoinnissa käytetään vain kuvatoimiston tai kansainvälisten markkinointitoimistojen toimittamia valokuvia. Suomalaisten voi olla vaikea samastua kuviin, jotka on selvästikin otettu vaikkapa Kaliforniassa tai Välimerellä.

Tubettamisen ansiosta Milla Grönman on myös valmiiksi tuttu kasvo monelle potentiaaliselle asiakkaalle. Hän on jo saanut Youtuben kautta rippikuvaustilauksia, kun videokanavan seuraaja on halunnut tilata tutun kuvaajan.

– Youtube-videoiden tuoma julkisuus näkyy kyllä kadullakin kävellessä siten, että ihmiset selkästi tunnistavat minut ja joskus moikkailevat ja tulevat juttelemaankin. Välillä se on tuntunut oudoltakin, mutta pääasiassa mukavalta. Minun seuraajani kun tuntuvat olevan poikkeuksellisen fiksuja ihmisiä, Grönman naurahtaa.

Kimmo Lehto