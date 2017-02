Tubettaja Tuure Boelius musiikkiuralle: ensimmäinen sinkku julki ehkä jo kesällä

Jaa Twiittaa

Porilainen tubettajasuuruus Tuure Boelius allekirjoitti viime viikolla levytyssopimuksen Kaiku Recordings -levyhtiön kanssa. Musiikkia on tarkoitus ryhtyä tekemään jo pikapuolin ja tavoitteena on saada ensimmäinen sinkku ilmoille jo kesään mennessä.

– Sopimus on ollut taskussani vasta viikon ajan, joten suunnitelmat eivät ole vielä täysin selvillä. Joka tapauksessa tämän vuoden aikana musiikkiani julkaistaan, se on varmaa, Boelius toteaa.

Myös musiikkityyli on vielä pohdinnassa, mutta aloittavalla artistilla on jo vahva näkemys siitä, millaista musiikkia hän haluaisi tehdä.

– Spotify-soittolistojen kärki on tällä hetkellä täynnä EDM-jumputusta, josta itsekin kyllä pidän. Rakastan kuitenkin intohimoisesti vanhaa Suomi-poppia, kuten esimerkiksi Irinaa, joten haluaisin ottaa siitä elementtejä ja yhdistellä niitä johonkin uuteen, Tuure Boelius pohtii.

– Poppia musiikkini joka tapauksessa tulee olemaan. En aio tehdä oopperaa tai rockia.

Tuure Boelius julkisti levytyssopimuksen Instagramissa reilu viikko sitten, ja on saanut sen jälkeen pääasiassa positiivista palautetta. Soraääniäkin on silti kuulunut, kuten tavallista. Kyynisimmät ovat esimerkiksi arvelleet, että tubettajien saamat levytyssopimukset ovat vain levy-yhtiöiden keino tehdä helppoa rahaa.

– On totta, että tubettamisesta varmasti on apua musiikkiuran aloittamisessa. Esimerkiksi minulla on Youtubessa kohta 100 000 seuraajaa, joten potentiaalista fanikuntaa on luotu jo valmiiksi. Ei siis tarvitse aloittaa aivan tyhjältä pöydältä.

– Minulla tai levy-yhtiölläni ei kuitenkaan ole halua mihinkään tubettamisella rahastamiseen, vaan tavoite on tehdä oikeasti hyvää musiikkia. Minulle esimerkiksi järjestettiin koelaulutilaisuus ennen sopimuksen allekirjoittamista.

16-vuotiaalla Boeliuksella riittää toki musiikillista kompetenssia laulajan uralle, sillä hän on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut laulaja. Parhaillaan hän esimerkiksi tekee isoa roolia Turun kaupunginteatterin Tom Of Finland -musikaalissa ja aiemmin hänen lauluaan on kuultu myös Porin Teatterin musikaaleissa.

