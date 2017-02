Impolassa ei panna IPA:a, vaan harvinaisuuksia

Jaa Twiittaa

Moni pelkäsi, että Porin monisatavuotiset oluenvalmistusperinteet jäävät historiaan, kun Porin oluttehdas muutama vuosi sitten lopetti toimintansa. Nyt näyttää onneksi siltä, että kyseessä olikin vain paluu juurille. Kuten ennen vanhaan, myös nyt Porissa olutta valmistaa yhden jättiläisen sijaan monta pikkupanimoa.

Jo oluttehtaan aikoina kaupungissa toimi Beer Hunter’s ja myöhemmin kuvioihin tulivat Ruosniemen panimo sekä Rocking Bear Brewers.

Kaupungin neljäs pienpanimo näki päivänvalon alkuvuonna, kun Minna ja Kalle Hirvikoski saivat firmalleen toimitilat Impolan teollisuusalueelta. Moose On The Loose Brewing Company oli tosin perustettu jo viime vuoden puolella, kun pariskunta päätti tehdä unelmastaan totta.

Tai oikeastaan kyseessä oli Kallen unelma. Mies kun oli jo vuosikaudet valmistanut omia oluita autotallissaan.

– Minä sanoin, että jos tämä on sitä mitä todella haluat tehdä, niin pistetään yhdessä panimo pystyyn. Ehdoksi asetin sen, että ainakin kerran pitää yhdessä panna, sillä en ollut koskaan ollut mukana oluenvalmistuksessa. Minä olen oikeastaan vasta opettelemassa oluen juomistakin, Minna Hirvikoski naurahtaa.

Maaginen panemisentäyteinen ilta koitti syksyllä, kun mies ja vaimo kehittelivät ensimmäisen yhteisen golden alensa.

Oluenvalmistuksen ohella pariskunta ideoi kertaheitolla kasaan uuden panimoyrityksen toimintakonseptin. He päättivät perustaa panimon, jonka jokaisella oluella on oma tarinansa ja jonka toimintaan liittyy yhteisöllisyyttä sekä ihmisten parissa olemista.

– Teemme jo nyt yhteistyötä satakuntalaisten oppilaitosten kanssa, sillä Sataedun opiskelijat tekevät oluidemme tuotteistamista. Tulevaisuudessa meillä on tarkoituksena järjestää erilaisia tapahtumia ja päästää ihmiset näkemään, miten valmistamme olutta, Hirvikosket taustoittavat.

Työnjako yrityksessä on selvä: Kalle hoitaa reseptiikan ja oluenvalmistuksen, Minna taloushallinnon ja muut bisnespuolen työt.

Kalle Hirvikoski on itseoppinut oluenpanija, joka kiersi viime vuonna ahkerasti Suomen pienpanimoita oppia hakemassa. Menopelinä hänellä oli sama Lada, jonka kanssa tehdyistä seikkailuista Hirvikoski on aiemmin raportoinut Ladamatkaaja-nimisessä blogissaan.

– Kilpailu tällä alalla on muuttunut viime vuosien aikana aivan totaalisesti, mutta ainakin vielä nyt pienpanimot ovat hyvinkin valmiita auttamaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä keskenään. Olemmekin saaneet apua muilta panimoilta yrityksen käynnistämisessä ja toivottavasti pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan itse apua myös muille, Kalle Hirvikoski sanoo.

Hirvikoski ei pitäisi lainkaan pahana, että porilaispanimot pitäisivät jatkossa tiiviimminkin yhtä. Häntä miellyttää esimerkiksi ajatus panimokierroksista, joissa ihmiset pääsisivät vierailemaan kaikissa Porin pienpanimoissa vaikkapa bussikyydillä.

Vielä nyt Moose On The Loose Brewing Companyn panimotiloissa ei ole valmistettu tippaakaan olutta. Ammattimaiseen oluenvalmistukseen liittyvä paperisota lupaprosesseineen kun on vielä kesken.

– Ensimmäinen oluemme on silti tulossa markkinoille jo keväällä, sillä teemme sen yhteistyössä toisen panimon kanssa. Jatkossa meillä on tavoitteena valmistaa joka vuosi kolme uutta olutta, joista yksi on helposti lähestyttävä perusolut, toinen hieman enemmän asennetta omaava olut ja kolmas mielikuvituksen rajoja koetteleva tuotos, Kalle Hirvikoski sanoo.

Ensimmäiset reseptit pohjautuvat oluisiin, jotka Hirvikoski on aiemmin kehitellyt omassa autotallissaan.

– Se on toki selvää, että oluen ammattimainen valmistus on aivan eri touhua kuin kotipuuhastelu, hän naurahtaa.

Suurinta osaa oluista tähdätään myyntiin päivittäistavarakauppoihin.

– IPA:a ei ole tulossa, vaan keskitymme hiukan vähemmän tunnettuihin olutlaatuihin. Esimerkkeinä mainittakoon golden ale, kölsch ja altbier.

Kimmo Lehto