Vaikka talvi on ollut leuto, jäänlähtöveikkausmerkki saatiin paikalleen

Jaa Twiittaa

Kävelylenkki Kokemäenjoen varrella Porin keskustan tuntumassa sen paljastaa: Lions Club Pori/Juhana on taas saanut vietyä jäänlähtöveikkausmerkkinsä jokijäälle Porin Suomalaisen Klubin edustalle.

Merkin toimitti paikalleen pari viikkoa sitten Lions Clubin aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja Juhani Puurila.

– Minähän sen merkin olen vienyt jäälle jo monena peräkkäisenä vuotena. Tällä kertaa klubikaverit eivät päästäneet minua jäälle ilman turvaköyttä. Rannalla varmisteli vielä kolme henkeä, että merkinvientikeikka sujuu turvallisesti, Puurila naureskelee.

Kokemäenjoen jäätyminen ei ole joka talvi itsestään selvää. Kahtena vuotena joki on pysynyt koko vuoden auki, ja jäänlähtöveikkauskin on korvattu pelkällä arvonnalla. Myös tänä talvena joenselkä on ollut moneen kertaan sekä sulana että pienen jääriitteen peittämänä.

Juhani Puurila kertoo, että hän pääsee seuraamaan joen mahdollista jäätymistä aitiopaikalta, sillä hän itse asuu jokirannassa, tosin Friitalan kohdalla.

– Käyn silloin tällöin pilkillä, joten jään paksuutta tulee seurattua. Nyt kun vein veikkausmerkin paikalleen, rannassa oli vain 5 senttiä paksu jää, mutta keskemmällä jokea jo 20 senttiä.

Säänvaihtelut ovat vaikuttaneet Lions Club Pori/Juhanan toimintaan muutenkin. Viime vuonna klubilaiset joutuivat perumaan suunnittelemansa Lumileijona-tapahtuman lumenpuutteen takia. Tänä vuonna koko tapahtumaa ei edes ajateltu järjestää samaisesta syystä.

– Jäänlähtöveikkaukseen toivomme kuitenkin vilkasta osanottoa, sillä sen tuotto menee hyväntekeväisyyteen, eli lääkäriambulanssin polttoainekuluihin. Palkintona voittajille on Jopo-polkupyörä ja lahjakortteja, Puurila mainostaa.

Marja-Kristiina Vainela