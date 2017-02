Veimme porilaisteinejä 90-luvulle – katso, miten nykynuoret selvisivät korvalappustereohaasteesta!

Jaa Twiittaa

Vanhanaikaiset c-kasetteja soittavat korvalappustereot ovat monille nykynuorille täysin tuntematon kapistus. Kävimmekin kokeilemassa, miten nopeasti porilaisteinit omaksuvat vieraan tekniikan ja saavat musiikkia ulos vanhoista Walkmaneista.

Haasteeseen tarttui kuusi ysiluokkalaista Meri-Porin yhtenäiskoulusta. He kaikki kertoivat kuuntelevansa musiikkia tavallisesti älypuhelimellaan, eikä juuri kukaan ollut käyttänyt ennen tällaista vekotinta. C-kasetti formaattina ei silti ollut heille uppo-outo.

– Meillä oli kyllä kotona radio, jossa oli kasettisoitin. Eipä sitä pahemmin silti tullut käytettyä, Markus Elonen totesi testin yhteydessä.

