Porin Amarillon irtaimistosta revittiin yli 2700 euroa hyvÃ¤ntekevÃ¤isyyteen

Jaa Twiittaa

Remontissa olevan Porin Amarillon koko ylimääräinen irtaimisto myytiin kirpputorilla helmikuun alussa. Kirpputorin tuotto 2712,35 euroa luovutettiin Icehearts Satakunnalle ystävänpäivänä 14.2.

Idea hyväntekeväisyyskirpputorista tuli henkilökunnalta. Kohteeksi valittiin Icehearts Satakunta ry, jonka kanssa Amarillo on tehnyt aiemminkin yhteistyötä. Kirpputorin hinnat olivat alhaalla, ja esimerkiksi astioita myytiin 50 sentillä kappale.

– Käytännössä myimme pois kaiken meille tarpeettoman, mikä irtosi, kertoo ravintolapäällikkö Nina Martin Satakunnan Osuuskaupan tiedotteessa.

– Jono kasvoi ovelta puistoon asti ennen ovien avaamista myyntipäivänä. Asiakkaat olivat innoissaan saadessaan muistoja sekä Amarillosta että vanhan Night-Vaakunan ajalta. Yhtään astiaa, sohvaa, valaisinta tai pöytää ei jäänyt jäljelle. Amarillo aukeaa täysin uudistettuna maaliskuun alussa.

Lahjoituksen vastaanotti Icehearts Satakunta ry:n puolesta Jani Söderling, joka on yksi Icehearts-joukkueiden kasvattajista ja Länsi-Suomen aluejohtaja. Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi.

Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo.