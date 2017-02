Katso tästä porilaiset talvilomatärpit!

Jaa Twiittaa

Ensi viikolla Porin seudulle koittavan koululaisten talviloman aikana ei tarvitse jäädä kotiin peukaloita pyörittelemään, paitsi jos sitä nimenomaan haluaa.

Esimerkiksi kaupungin liikunta- ja vapaa-aikatoimi järjestää edullista tai jopa ilmaista puuhaa viikon aikana. Liikunnanohjaaja Pasi Pihlavisto kertoo, että tekojääradalla on maksuton yleisövuoro talvilomaviikolla maanantaista perjantaihin kello 9–15. Mukaan ovat tervetulleita sekä mailalla varustautuneet että ilman mailaa paikalle saapuneet luistelijat.

Myös vesipedoille on luvassa ekstrakivaa, kun Wibit-temppurata tuodaan sekä Meri-Porin että keskustan uimahalleihin. Meri-Porissa rata on 17.–21. helmikuuta ja keskustan uimahallissa 23.–26. helmikuuta. Halleissa on talviloman aikaan normaalit aukioloajat ja sisäänpääsymaksut.

Sunnuntaina 19. ja 26. helmikuuta on Karhuhallissa lasten liikuntamaa kello 15–17. Kaupungin liikunta- ja vapaa-aikatoimi on mukana järjestämässä myös Mini-Pitkistä, joka on torstaina 23. helmikuuta Porin urheilutalolla. Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen.

Vähäluminen talvi on karsinut joitain aikaisempina vuosina järjestettyjä talvilomatapahtumia.

– Tänä talvena ei ole ollut mahdollisuutta tehdä hiihtomaata Kirjurinluotoon tai järjestää luistelutapahtumia, Pasi Pihlavisto valittelee.

Mikäli historia ja kulttuuri kiinnostavat, myös museoissa on tarjolla puuhaa talviloman aikana.

Rosenlew-museossa tehdään valuhommia keskiviikkona 22. helmikuuta kello 11–15. Valutyöpajassa käytetään puhdasta tinaa ja oikeaa valuhiekkaa. Onnistuneista valuista saadaan aikaan esimerkiksi koruja.

Keskiviikkona 24. helmikuuta kello 11–15 on Luontotalo Arkissa lapsille tarkoitettu trilobiitti ja muut fossiilit -aiheinen työpaja.

Työpajojen osallistumismaksu on viisi euroa.

Marja-Kristiina Vainela