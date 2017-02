Porin Intersport saa uudet kauppiaat paluumuuttajista: ”kilpailutilanne pitää ottaa vahvuutena”

Jaa Twiittaa

Porin Intersport saa marraskuun alussa uudet kauppiaat, kun Aki ja Maire Seppälä tarttuvat urheiluliikkeen ohjaksiin. Luvialaislähtöinen pariskunta pyörittää tällä hetkellä Intersport-liikettä Jyväskylässä ja sitä ennen he olivat Forssan Intersportin kauppiaita.

Porissa he ovat asuneet viimeksi vuonna 2009, ennen Forssaan muuttoa.

– Kolme viikkoa sitten sain puhelinsoiton mahdollisuudesta tulla Poriin kauppiaaksi, ja teimme yhdessä perheen kanssa päätöksen tarttua tilaisuuteen. Tuntuu hyvältä palata kotikulmille, omien pariin. Täällä asuu paljon vanhoja ystäviä ja meidän molempien vanhemmat, Aki Seppälä sanoo.

– Vaimo on kuulemma mielissään siitäkin, että pääsee jatkossa käymään lenkillä jonkun muunkin kuin minun kanssani. Ei tarvitse aina puhua vain työasioista, hän naurahtaa.

Seppälöiden paluu ei tapahdu helpoimpaan mahdolliseen aikaan, sillä urheiluliikkeiden kilpailutilanne vain kovenee Porissa. Stadium ja Budget Sport rantautuivat tänne jo pari vuotta sitten ja nyt tuloaan tekee norjalaisjätti XXL. Jo entuudestaan kaupungissa toimii myös Top Sport.

Seurapuolella mittelössä ovat mukana myös ulkopaikkakuntalaiset liikkeet. Porilaisia urheiluseuroja on tällä hetkellä esimerkiksi raumalaisen urheiluliikkeen asiakkaina.

Aki Seppälää asetelma ei kuitenkaan huoleta. Hänen mukaansa Porin kilpailutilanne on vasta päätymässä samalle tasolle, mitä se on isommissa kaupungeissa.

– Jos alkaa surkutella kilpailutilannetta, voi saman tien laittaa lapun luukulle. Tilanne pitää päinvastoin ottaa vahvuutena: isot toimijat tulevat Poriin, koska ne näkevät täällä sellaista potentiaalia, jota porilaiset itse eivät välttämättä tunnista.

Tärkeänä erottautumismahdollisuutena Seppälät näkevät kauppiasvetoisen toimintatavan: yrittäjät tekevät töitä omilla kasvoillaan ja ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä henkilökohtaisesti.

– Asiakas pitää laittaa ykköseksi ja tehdä nöyrästi töitä. Sekin on työuran varrella käynyt selväksi, että perusporilainen töksäyttely ja omien mielipiteiden julistaminen ei sovi asiakaspalvelutilanteisiin, Seppälä linjaa perusperiaatteitaan.

– Seurakauppa on yksi toiminnan kulmakivistä, johon tulemme myös satsaamaan vahvasti. Tässäkin etuna on se, että tunnemme kaupungin ihmiset ja paikkakunnan pelisäännöt.

Aki ja Maire Seppälä aloittavat Porin Intersportin kauppiaina 1. marraskuuta, ja liikkeen työntekijät siirtyvät heidän palvelukseensa vanhoina työntekijöinä.

Kimmo Lehto