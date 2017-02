Toni Sillanpää vie porilaista hulluutta televisioon – sivuprojektina podcast-sarja porilaisista persoonista

Jaa Twiittaa

Porilaisella media-alan moniosaajalla riittää kiirettä.

Toni Sillanpää toimii Nelosella juuri startanneen Kaikki vastaan 1 -viihdeohjelman apulaisohjaajana ja tuotantojärjestäjänä. Työtehtävät ovat kaukana arkisesta konttoriaherruksesta, sillä Sillanpään työnä on keksiä ja toteuttaa ohjelmassa nähtäviä huimia tehtäviä. Televisiossa jo nähdyissä jaksoissa on esimerkiksi sukellettu haialtaaseen ja nostettu lapsi ilmaan yli 2 200 heliumilmapallolla.

– Näissä tehtävissä luova ongelmanratkaisu on koko homman suola. Emme esimerkiksi olisi voineet tehdä ilmapallotemppua ulkona. Toki minulla on apuna useita asiantuntijoita tehtäviä suunnitellessa, ohjelman livelähetyksissä studio-ohjaajan pallilla istuva Sillanpää sanoo.

Ohjelmassa studiokilpailija kisaa kotikatsomoissa älypuhelinsovelluksella samoihin kysymyksiin vastanneita vastaan. Kysymykset liittyvät tehtäviin – esimerkkinä ensimmäisessä jaksossa arvuuteltiin lapsen ilmaan nostaneiden ilmapallojen määrää.

– Kaikkiaan ohjelma on kymmenen jakson mittainen ja tehtäviä on seitsemän jokaisessa jaksossa. Onhan siinä saanut toteuttaa itseään oikein urakalla, Sillanpää nauraa.

Työ viihdeohjelman parissa ehti hidastaa hetkeksi toisen Toni Sillanpään työn alla olevan hankkeen toteutumista. Nyt mies puhkuu taas tarmoa. Sillanpää sai jo jokin aika sitten ajatuksen haastatella rennon kahvipöytäkeskustelun hengessä useita porilaisia persoonia.

– Olen itse podcastien suurkuluttuja. Ajan itse paljon autolla Porin ja Helsingin välillä ja aina ei jaksa kuunnella vain musiikkia. Olin kuullut monilta tutuilta porilaisilta vaikuttajilta ja yrittäjiltä mielenkiintoisia tarinoita ja vuosien varrella kypsyi ajatus, että näitä voisi taltioda ja tuoda ihmisten kuultavaksi.

Haastateltavat ovat ääninauhoilla pääosassa. Sillanpää kuvailee keskusteluja syväluotaaviksi ja rennoiksi. Mitaltaan nauhoitteet ovat noin tunnin mittaisia

Sillanpään nauhoittamilla podcasteilla kuullaan persoonilta monia sellaisiakin tarinoita, jotka eivät aiemmin ole julkisuudessa olleet.

– Väitän, että monelle näiden ihmisten läheisellekin saattaa paljastua uutta tietoa, Sillanpää sanoo arvoituksellisesti.

Sillanpää lupaa, että esimerkiksi Porissa Pensselisetänä tunnetulta

Markku Tanttiselta paljastuu nauhoitteella sellaisiakin tempauksia, jotka eivät ole vielä julkisuuteen päätyneet.

Podcastien julkaisun Sillanpää aikoo aloittaa helmikuun aikana. Julkaistavan äänitesarjan nimi on Pori ON Podcast. Tarkoituksena on julkaista yksi äänite viikossa. Sillanpää on perustanut Facebook-sivun, jonka kautta materiaali on kuultavissa.

– Tämä projekti on tuotettu täysin pro bono, joten äänitteet ovat vapaasti kaikkien kuunneltavissa.

Sain mielestäni taltioitua monta hyvää tarinaa ja uskon niiden kiinnostavan porilaisia, Sillanpää päättää.

