Papinsaaren kolumni: Porilainen uppomunalla -palkinto toisi poliitikoille positiivista julkisuutta

Amerikkalaisen friikkisirkuksen tirehtöörin P. T. Barnumin arvellaan lanseeranneen käsitteen ”Kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, kunhan nimi on oikein”. Barnumin sirkuksen vetonauloja olivat muun muassa siamilaiset kaksoset, musta kääpiö ja muumioitunut merenneito, jolla oli apinan pää. Euroopan-kiertueella show esitettiin rahvaan ohella myös Englannin kuningattarelle ja Venäjän tsaarille.

Porissa jaetaan vuosittain pysti poikineen, jotka nostavat sekä palkitsevan että palkitun hetkeksi pikkukaupungin valokeilaan. Pokattavissa ovat esimerkiksi Pori-palkinto, Vuoden nuori porilainen, Porin vuoden kaupunkiteko, Pori tutuksi -tunnustus sekä Positiivisimman porilaisen titteli. Kunniakirjojen ohella tapana on luovuttaa myös jotain konkreettista. Höyhensarjaa edustava, Silakkamarkkinoiden Vuoden silakka -palkintopinssi ei paljon paina. Raskaan sarjan kiistaton ykkönen on Porilainen maineteko -palkinto, luonnollisen kokoinen 32 kiloinen mustavaris. Pienen paikallisjulkisuuden lisäksi aniharva ylittää kuitenkaan sen suurempaa uutiskynnystä. Poikkeuksena pensselisetä Markku Tanttinen, jonka kansalaisaktivismilla yllettiin sekä Ylen että Maikkarin uutissivuille.

Valtakunnallinen julkisuus ja tunnettuus tekee aina hyvää myös Porille. Vaikka Leo-Pekka on Vuoden urheilija -palkinnollaan tähtien tähti, on Tuure Boeliuksen julkisuuskerroin nyt todella kovassa tapissa. Vuoden Homo -nimityksen laukaiseman jälkijäristyksen ansiosta vloggaavan, laulavan ja näyttelevän porilaisen nimi nousi kerta laakista kaikkien huulille.

Vitsa on tunnetusti nuorena väännettävä, mutta kuka muistaa vanhoja homoja? Eikä siis mitään tom of finlandeja, vaan aiemmin Vuoden homoksi ritaroituja.

Ennen omaa tubaajaamme palkinnon kaappiinsa sai Saara Aalto, joka osoitti X Factorissa kakkosen olevan ykkönen. Kaksi aiempaa kaapin päälle nostettua ovat EM-pronssiuimari Ari-Pekka Liukkonen ja ohjaaja-käsikirjoittaja Elias Koskimies. Tuure on siis hyvässä seurassa.

Porin ja porilaisten imago on aivan tutkitusti hivenen vinksahtanut. Se on mainiota, sillä vinksahtaneisuus on nyt myös maailman politiikan vallitseva ykköstrendi. Tähän asti porilaispoliitikot ovat päässeet valtamedioihin lähinnä negatiivisissa tai hieman oudoissa asiayhteyksissä. Kannattaa muistaa, että sitä mitä ei voi peittää, pitää korostaa.

Nykyisten Pori-palkintojen rinnalle sopii poliitikoille jaettava Porilainen uppomunalla -palkinto. Saajaehdokkaiksi soveltuvat myös ryvettyneet, pesästä pudonneet, päin lasia lentäneet tai omaan pesään ruikkineet porilaispoliitikot. Julkisuus on taattu. Palkintokin on vain kaiverrusta vaille valmis. Muotoilija Oiva Toikan Birds-sarjassa julkaistaan lasilintujen ohella isoja vuosimunia. Näin itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi vuosimuna on väritykseltään sinivalkoinen.

Mikä enteellistä, tämän vuoden muna on nimeltään Kiurun muna.

Altti Papinsaari

Luova johtaja