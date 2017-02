Porilaisfanilla on laatikko täynnä Dingo-tavaraa – lähetä sinäkin kuva omista Dingo-fanituotteistasi!

Jaa Twiittaa

”Tää on mun lempikappale. Tää on niin ihanan rauhallinen ja sit niin romanttiset sanat ja Nipan söpö ääni on kaikista ihanin.”

Porilaisen Elina Lambergin vuosia sitten kirjoittama arvio Dingon kappaleesta Kulkuri ja kaunotar kiteyttää paljon. Sen kaiken rakkauden ja varpaiden päästä asti nousevan ihailemisen, johon vain bändille sydämensä menettänyt teinityttö kykenee.

Elina Lambergille ja hänen nuoruudenystävilleen tuo rakkauden ja ehdottoman palvonnan kohde oli Dingo.

Fanitukseen kuului myös parveilu siellä, missä Dingon jäsenten epäiltiin liikkuvan.

– Paras paikka oli tietenkin Porin keskusta. Kerran meinasin jäädä auton alle, kun näin toisella puolella tietä, Sokoksen edessä Neumannin. Unohdin kaiken muun ja olin jo säntäämässä yli tien, kun isäni sai minua viime hetkellä hihasta kiinni.

– Eräällä kerralla näin kolme Dingon jäsentä tulevan ulos Teljäntorilla sijaitsevasta pankista. En uskaltanut sanoa mitään, mutta tärisevin käsin työnsin pojille paperilappua, johon sain nimmarit. Voi sitä iloa!

Lamberg asuin nuorena Pomarkussa. Hän muistelee, kuinka Pertti Neumann suunnitteli siihen aikaan Pomarfinille kenkämallistoa.

– Sitkeästi me teinitytöt päivystimme eväinemme Pomarfinin portilla, kun odotimme Neumannia tulevaksi. Häntä ei kyllä koskaan siellä näkynyt.

Valokuva-albumeita täynnä lehtileikkeitä, julisteita, levyjä ja ihana fanikirja. Laatikollinen fanikamaa on kulkenut Elina Lambergin mukana nuoruudesta asti.

– Sifonkihuivit oli kuitenkin pakko heittää pois, sillä ne alkoivat haista niin kauhealta!

Lambergin jäljelle jäänyt Dingo-kokoelma on vaikuttava. Erityisen paljon hänellä on lehtileikkeitä.

– Tädilleni tuli tuolloin varmaan kaikki mahdolliset aikakauslehdet, kuten Apu, Seura ja Nykyposti. Hän otti minua varten talteen kaikki Dingoa koskevat kuvat ja artikkelit. Lisäksi harrastin kirjeenvaihtoa muiden Dingo-fanien kanssa. Heidän kanssaan vaihdoimme kuvia ja julisteita.

Elina Lamberg muistelee Dingo-aikoja lempeän huvittuneena. Mitään vastaavaa hän ei ole kokenut sen jälkeen.

– Oli hirmu tärkeää, kenestä bändin jäsenestä tykkäsi erityisesti. Tytöt vähän kuin jakoivat näitä fanituksen kohteita keskenään. Minun suurin rakkauteni kohde oli Neumann, vaikka moni ystäväni tykkäsi Jontusta.

Vaikka suurin Dingo-huuma on tietenkin Lambergillakin laantunut jo vuosikymmeniä sitten, pitää hän bändistä edelleen kovasti.

– Oli valtavan hieno tieto, että Dingo tekee paluun! Aivan varmasti menen sitä katsomaan, jos se vain keikkailee täällä päin. Tulisipa Dingo tämän kesän Porispereen!

Mukaansa keikalle Elina Lamberg saattaisi ottaa poikansa, 10-vuotiaan Laurin ja 20-vuotiaan Artun. Pojat suhtautuvat äitinsä Dingo-fanitukseen myhäillen, mutta myöntävät, ettei bändi heidänkään mielestään huono ole. Arttu on käynyt katsomassakin Neumannia Kinossa. Lauri kuuntelee kuitenkin enemmän nykymusiikkia.

Marja-Kristiina Vainela

Onko sinullakin tallessa Dingo-fanitavaraa? Ota kuva aarteistasi ja lähetä foto meille osoitteeseen porilaine@satakunnankansa.fi. Kaikkien kuvia sunnuntaihin 26.2. mennessä lähettäneiden kesken arvomme leffalippuja! Muista siis liittää viestiin mukaan yhteystietosi!