Vaateliike Riveri avaa ison myymälän Puuvillassa

Porissa ja Raumalla toimiva vaateliike Kauppahuone Riveri avaa keväällä uuden myymälän Kauppakeskus Puuvillassa. Riverillä on jo entuudestaan Porissa yli 500 neliön myymälä Kauppakeskus Isossa Karhussa, ja uuden myymälän koko tulee olemaan samaa luokkaa.

– Jatkamme toimintaa Isossa Karhussa ainakin toistaiseksi myös sen jälkeen, kun Puuvillan liike on avattu. Uuden liikkeen avajaispäivä tarkentuu vasta myöhemmin, mutta se tulee ajoittumaan huhti-toukokuulle, kertoo Kauppahuone Riverin yrittäjä Jani Vikkula.

Uudessa liikkeessä myös tuotevalikoima tulee olemaan samansuuntainen kuin Riverin vanhemmissakin myymälöissä.

– Valikoima toki elää koko ajan hieman ja aina pitää tarjota jotain uuttakin, Vikkula pohtii.

Puuvillan vaateliiketarjonta on tähän mennessä rakentunut lähinnä isojen ketjujen varaan, joten iso paikallisvetoinen vaateliike lienee tervetullut lisä kauppakeskukselle. Vikkulan mukaan hänen firmansa näkökulmasta aika oli nyt kypsä uuden liikkeen avaamiseen siellä.

– Puuvilla on nähdäkseni piristynyt kauppapaikkana matkan varrella, ja nyt meille tarjoutui mahdollisuus avata liike erittäin hyvällä paikalla kauppakeskuksessa. Meidän oli siis syytä olla hereillä tällaisessa tilanteessa, yrittäjä kertoo.

– Keskusteluja kauppakeskuksen väen kanssa olemme toki käyneet aiemminkin, jo ennen kuin kauppakeskus oli edes valmistunut, hän jatkaa.

Puuvillan kauppakeskusjohtaja Tea Siivola kertoo, että Riverin myymälä tulee tilaan, jossa tällä hetkellä toimii Seppälä. Seppälä taas muuttaa ”paraatipaikalta” huokeampiin tiloihin kauppakeskuksen kakkoskerrokseen.

– Riveri täydentää hyvin kauppakeskuksen tarjontaa, sillä meiltä on puuttunut tällainen paremman keskiluokan vaatteita tarjoava liike. Kauppakeskuksen kasvu on mahdollistanut sen, että meillä on nyt hyviä tarjokkaita liiketilojen vuokralaisiksi ja pystymme jopa valitsemaan tulijoita, Siivola toteaa tyytyväisenä.

Riverin suunnitelmista kertoi ensimmäisenä Radio Pori.

Kimmo Lehto

Juttuun lisätty kauppakeskusjohtajan kommentit kello 16.20.