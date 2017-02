Lelut kirjastossa yökylässä: peffankuvia tulostinpapereissa ja palautusautomaatin liukuhihnalla

Jaa Twiittaa

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Porin pääkirjastossa tapahtui kaikkea kummallista.

Jos painoi korvansa oikein tiukasti ovea vasten, saattoi kuulla, kuinka nauru ja pieni hihitys kaikuivat tyhjillä käytävillä. Välillä keskusradiosta kuulutettiin vitsejä. Palautusautomaatin liukuhihnalla ajettiin karusellia ja lautapelin nappuloita oli pitkin lattioita. Kopiokoneesta tupsahti papereita, joissa oli ikuistettuna pari käpälää, häntiä, saparoita ja kärsä.

Sekä muutama pehmeä peppu.

Maanantaina ja tiistaina kirjastossa juhlittiin Lelujen yötä. Oman pehmolelunsa sai tuoda kirjastoon yökylään maanantaina, ja tiistaina aamupäivällä reippaat kyläilijät sai hakea takaisin kotiin. Jokainen pehmolelu sai yökyläilystä muistoksi diplomin ja kolme kuvaa illan kemuista.

Innokkaita, pehmoisia yökyläilijöitä saapui kirjastoon 71 kappaletta. Lelut saivat siis kunnon kestit. Mahtoivatkohan ne ehtiä nukkumaan ollenkaan, kun kaikilla oli niin mukavaa?

– Jaa-a. Tarkoitus oli, että makuupusseihin mennään nukkumaan siinä kymmenen aikaan ja sitä ennen harjataan hampaat, vastaa kirjastonhoitaja Maiju Harju.

Lelut eivät kuitenkaan yökyläilleet kirjastossa ihan keskenään. Avuksi ja yökyläilyn toteuttajiksi oli saatu kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen Ylermi-nalle sekä kirjastotoimenjohtaja Asko Hurstin Norsu. Yhdessä kaksikko tarjosi vierailleen muun muassa kakkukahvit Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi ja pitivät satutuokioita.

Kirjaston Lelujen yö toteutettiin hiihtolomaviikolla ihan ensimmäistä kertaa. Ja tuskin kerta jää viimeiseksi, vaikka yökyläilijöillä olikin ilta venähtänyt vähän myöhäiseksi.

– Kun tulimme aamuvuoroon seitsemältä, niin kaikki nukkuivat sievästi. Että kyllä täällä on nukkumaankin menty, sitten jossakin vaiheessa. Ja hälytyksetkään eivät ole menneet päälle, että sen verran siivosti on osattu kuitenkin olla. Mutta selvästi musiikkia on illan aikana kuunneltu, pelejä pelattu ja tanssittu. Mutta eikös hyvissä pyjamabileissä niin kuulu vähän tehdäkin, kertoo kirjastonhoitaja Arja Palonen.

Eeva Järvenpää