Lukija varoittaa linja-autoaseman sakkorysästä: ”Tätä ei edes haluta korjata”

Pieni nuoli sen kertoo. Tähän ei autoilla olisi asiaa.Mutta kuitenkin usein on.

Lääkäritalossa asioinut Ari Suominen parkkeerasi autonsa linja-autoaseman liepeillä sijaitsevalle 24 tunnin parkkipaikalle ja lähti huolettomana vastaanotolle. Takaisin tullessaan hän oli saanut pikavoittona pysäköintivirhemaksun. Auto oli jäänyt linja-autoille varatulle kääntöpaikalle, ja parkkipaikan rajoja osoittava nuoli oli juuri sillä väärällä puolella.

– Eihän sitä ajattele, että tuo naapuri on parkkeerannut väärin. Mutta eihän se paljon jälkikäteen myöskään lohduta, että oli siinä samassa paikassa muitakin, Suominen kertoo.

Suomista jallittanut paikka on Porin pysäköinninvalvonnalle tuttuakin tutumpi. Toimistoesimies Anne Reunavuori kertoo, että linja-autoaseman ympäristöstä tuli viime vuonna yli 700 sakkoa. Luvussa ovat mukana 24 tunnin parkkipaikan lisäksi matkahuollon edessä sijaitsevat kiekkopaikat ja parkkiajan ylitykset.

– Se on hyvin yleinen virheen paikka. Kiireessä lähdetään lääkäriin tai asioille keskustaan, eikä katsota liikennemerkkejä sen tarkemmin. Erityisesti talvisin sakkoja tahtoo tulla vielä enemmän kuin kesäisin. Varmaan lumessa näkyvät renkaanjäljet harhauttavat ihmisiä, että on tässä muitakin autoja ollut, niin laitanpa minäkin, Reunavuori kertoo.

Kaiken kaikkiaan oppi on hiljalleen uponnut porilaisten päihin, sillä vuonna 2016 jaettiin hieman yli 200 parkkisakkoa vähemmän kuin vuonna 2015. Siitä huolimatta kaupungin kassaan karttui aika monta pysäköintivirheen maksua.

– Sellaiset 20 000 pysäköintivirhemaksua meillä kirjoitetaan vuosittain. Aika vakiona nämä virhemaksujen määrät pysyttelevät vuodesta toiseen. Ei näistä meille silti mitään provikkapalkkaa tipu, vaikka kuinka laputtaisimme. Tämä on kuukausipalkkaista työtä, kertoo Reunavuori.

Porin pysäköinninvalvonnan vastuualueen päällikkö Markku Lehtonen myöntää, että pelkkä nuoli tolpassa ei ole kaikkein selkein liikennemerkki parkkialueen päättymiselle.

– Voisihan ne merkit ehkä vähän selkeämmät olla. Vaikka välillä tuntuu kyllä siltä, että vaikka merkki olisi nokan edessä kun autoa pysäköidään, niin sitä ei silti huomata. Kyllä tästä tietoa ja ehdotuksia on mennyt Porin liikennesuunnitteluun, mutta katsotaan nyt, että tehdäänkö asialle mitään.

Suunnitteluinsinööri Markku Rantamäki Porin katu- ja puistosuunnittelusta sanoo, että ongelmasta ollaan tietoisia, mutta mitään suurisuuntaisia uudistuksia parkkipaikalle ei ole tarkoitus tehdä, sillä koko alue on oikeastaan vain tilapäisessä parkkeerauskäytössä.

Kaiteiden poistoakin on harkittu, jotta kielletyt paikat eivät sekoittuisi sallittuihin, mutta Rantamäen mukaan kaiteiden puuttuessa autoilijat alkaisivat oikaista parkkialueelta toiselle, eikä se olisi liikenneturvallisuuden kannalta hyvästä.

– Kaavassahan koko alue on jaettu tonteiksi ja paikalle piti nousta kerrostalo. Parkkitalollekin on olemassa varaus. Toki saa nähdä sitten, että mikä taho näitä suunnitelmia alkaa toteuttaa, mutta väliaikaista tämä parkkitoiminta alueella on.

Rantamäen mukaan helpotusta ongelmiin on mietitty ja vaihtoehtoja punnittu. Edullisin ratkaisu on maalata kesällä hämäystä aiheuttavien paikkojen kohdalle sulkuviivaa, jotta tienkäyttäjät hoksaavat ajaa ohjeiden mukaan. Talvioloihin maalaukset eivät tosin tuo apua, mutta kesän aikana porilaiset parkkipaikan aktiivikäyttäjät voisivat opetella asian juurta jaksaen.

– Eihän Porissa talvi enää kauhean paljon syyskeleistä poikkea. Kyllä maalauksista enemmän hyötyä on kuin haittaa, Rantamäki perustelee.

Ari Suomista Rantamäen ehdotus tiemaalauksista lähinnä naurattaa. Hänen mielestään ihmisten opettamiseen ei tarvita enempää keppiä vaan porkkanaa. Suomisen mielestä asiaa ei edes haluta hoitaa kuntoon, koska ongelmaan ei puututa, vaikka se on kaikkien tiedossa.

– Eihän parkkeeraaminen väärälle paikalle parane sillä, että lätkitään vaan niitä sakkolappuja. Parempi olisi laittaa paikalle kunnon kyltit, että älä jätä autoasi tähän, tämä on linja-autojen kääntymispaikka. Minä tein itse sellaiset kyltit ja vein ne paikalle ja kiinnitin ilmastointiteipillä kaiteisiin. Joku oli käynyt repimässä nekin irti. Kanssa-autoilijoiden auttaminen on näemmä Porissa kiellettyä, Suominen pohtii.

Eeva Järvenpää