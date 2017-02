Huoltoasemakisan voittaja on kaukana valtaväylistä: Gulf sai äänivyöryn retrotunnelman ja ”Veskun” ansiosta

Jaa Twiittaa

Satakunnan paras huoltoasema -äänestyksessä ei ollut epäselvyyttä voittajasta. Vaikka äänestyksessä noteerattiin noin 20 eri huoltoasemaa, Gulf Kauvatsa kahmi noin puolet kaikista sähköpostin ja verkkosivujemme välityksellä annetuista äänistä.

Huoltamoyrittäjä Vesa ”Vesku” Rantanen ei vaikuta kovin yllättyneeltä rökälevoitosta. Ei vaikka vilkkaiden valtaväylien sijaan hänen Gulfinsa sijaitsee keskellä maaseudun rauhaa Kokemäellä. Lähimmälle valtatielle on matkaa kilometrikaupalla.

– Meille tullaan laajalta alueelta. Esimerkiksi Porista tänne tullaan kesäisin moottoripyörällä ja polkupyörilläkin, sillä huoltoasema on sopivan etäisyyden päässä. Kesäisin tällä seudulla on myös paljon kesämökkiläisiä, jotka ovat kotoisin eri puolilta Suomea, Rantanen löytää syyn isolle äänimäärälle.

Gulf sai tosiaan ääniä melkoisen laajalta alueelta: pääkaupunkiseudulta ja Belgiasta saakka. Olisi voinut tulla Kuwaitistakin, sillä yksi huoltoaseman kanta-asiakkaista on sieltä kotoisin oleva Kauvatsan kesäasukas.

Perusteluissa huoltoasemaa kiiteltiin muun muassa retrohenkisyydestä, mutta kaikkein yleisin perustelu oli hyvä palvelu ja positiivinen tunnelma. Moni äänestäjä kertoi saaneensa Kauvatsan huoltoasemalta apua pulmiinsa.

”Kerran kysyin onko kännykkään laturia lainata hetkeksi. Ei ollut sopivaa mutta myyjä lähti kotoa hakemaan”, nimimerkki Kesäasukas antaa esimerkin osoitteessa porilaine.fi.

”Saatiin sieltä hitsivehkeet lainaksi, kun pakoputken kiinnike irtosi. Kiitos vaan avusta”, nimimerkki T&A jakaa oman tarinansa.

– Jos joku tarvitsee apua, niin kyllä minä jeesaan, jos vain mitenkään pystyn, huoltamoyrittäjä kertoo perusperiaatteestaan.

Porilaissyntyinen Vesku tuli tälle huoltoasemalle ensi kerran 17-vuotiaana vuonna 1989, kun hänen vanhempansa ostivat Kauvatsan Teboilin.

– Halvalla kun saivat. Se oli sellainen Sulo Vilén -tyyppinen ratkaisu, isänsä jälkeen paikan yrittäjäksi ryhtynyt Vesa Rantanen naurahtaa.

Kahvion, myymälän ja polttoainemyynnin lisäksi Gulf Kauvatsan yhteydessä toimii edelleen pieni huoltamo. Yrittäjää itseään näkee vain tiskin takana asiakaspalveluhommissa.

– Haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Teen sitten iltaisin sulkemisajan jälkeen töitä huoltamon puolella, jos on tarvetta.

Gulf-merkkiä ei pahemmin suomalaisella huoltoasemakartalla näy. Kauvatsalle se tuli vuonna 2008, kun Vesku sai tietää, että amerikkalaismerkki tekee paluuta Suomeen. Sopimus ST1:n kanssa oli katkolla, joten yrittäjä päätti vaihtaa merkkiä saman tien.

– Se oli tavallaan paluu juurille, sillä isäni Raimo Rantanen on vanhoja Gulf-miehiä. 60-luvulla hän opetti porilaisia tankkaamaan itse autonsa, kun Gulfin ensimmäinen itsepalveluasema tuli Poriin.

Erikoinen brändi on osasyy siihen, että kauvatsalaisasemasta on tullut eräänlainen matkailunähtävyys. Rantanen pitää kuulemma lomaakin vain tammikuussa, sillä kesällä ei malta olla pois Kauvatsalta.

– Silloin asiakasmäärä nousee niin paljon, kun kesäasukkaat ja lomamatkailijat tulevat poikkeamaan huoltoasemalla. Kesällä meillä on myös erilaisia tapahtumia, kuten heinäkuun alussa järjestettävä mopokarnevaali, johon viime vuonna osallistui noin 200 mopoa.

– Talvisin arki sen sijaan on vähän kuin Päiväni murmelina -elokuva. Samat ihmiset tulevat ja menevät, eikä suuria yllätyksiä tule vastaan. Viikonloppuisin toki tulee vaihtelua meininkiin.

Talvinen Kauvatsa on tosiaan rauhallinen paikka, mutta Gulfin ovi käy silti tämän tästä. Kahvion puolella istuu koko ajan Kauvatsan oma parlamentti, jonka kokoonpano vain vaihtuu välillä.

– Voisi kuvitella, että tiedän parlamentin ansiosta kaikki Kauvatsan asiat, mutta en minä ole enää vuosikausiin kuunnellut, mitä siellä jutellaan, Vesku naurahtaa.

Satakunnan paras huoltoasema -äänestyksessä kakkossijalle ylsi Shell Noormarkku ja kolmanneksi tuli Teboil Yyteri.

Kimmo Lehto