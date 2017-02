Tunnetko Ruosniemen Ankkalammen kivisen historian? Kerro tietosi muillekin!

Jaa Twiittaa

Porilaine-lehden lukija lähetti toimitukselle mielenkiintoisen vanhan valokuvan, jossa poseeraa joukko raavaita työmiehiä. Kuva on lukijan mukaan otettu aikanaan Ruosniemen vanhalla kivilouhoksella, joka nykyään on suosittu uimapaikka ja retkeilykohde.

Graffitien täyttämät kallionseinämät ja kirkas uimavesi tekevät uimapaikasta suorastaan ainutlaatuisen. Paikka on kiehtova myös siksi, että sen varhaishistoriasta tuntuu olevan vaikea löytää tietoa. Edes Satakunnan Museosta ei löytynyt asiantuntijaa, joka olisi osannut kertoa, miten kivilouhos sai aikanaan alkunsa.

Yritimme kuitenkin selvitellä asiaa.

Kuva louhoksen työläisistä on luultavasti 1940-luvulta. Louhos oli 1940-luvulla toiminnassa silläkin perusteella, että useassa lähteessä mainitaan neuvostoliittolaisten sotavankien tehneen töitä Ruosniemen louhoksella. Sotavankien työvoimaa hyödynsivät Porissa tukikohtaansa pitäneet saksalaiset.

Tässä käsityksessä on myös porilainen Eelovi Liikamaa. Hän pyöritti aikanaan veljensä kanssa yritystä, joka harjoitti Ruosniemen louhoksella soranottotoimintaa 1960-luvulta alkaen.

– Venäläiset sotavangit murskasivat vasaroilla kiviainesta, jota saksalaiset käyttivät Porin lentokentän rakentamiseen. Näin minulle on kerrottu, mutta varmuutta asiasta minulla ei toki ole. Tunnen kivilouhoksen historiaa vasta 1960-luvulta lähtien, jolloin itse aloin työskennellä siellä, Liikamaa sanoo.

Soranottotoiminta Ruosniemessä loppui Liikamaan mukaan 1980-luvulla, kun kaupunki kielsi soranoton alueelta. Aluetta vuokrannut Porin Sora ja Sepeli Oy siirsi toimintansa pääosin Söörmarkkuun.

Nykyisen muotonsa paikka sai, kun Kukkulakalliolla tehtiin maisemointitöitä ja rannan tuntumaan rakennettiin pukukopit. Rantaan nostettiin myös raskaita kiviä sen jälkeen, kun hiljainen louhos veti puoleensa autovarkaita, jotka retkensä päätteeksi työnsivät ajokkinsa suoraan altaaseen.

Poliisi ja palolaitos nostelivat tavan takaan 5-6 metriin uponnutta peltiä, Satakunnan Kansa uutisoi 1990-luvun alussa.

Viime vuonna Kukkulakallion uimapaikka valittiin Porilaine-lehden lukijoiden toimesta yhdeksi Porin karuista nähtävyyksistä. Perusteluissa sitä kehuttiin karhean komeaksi paikaksi, jossa on ainutlaatuinen tunnelma.

Tunnetko sinä Ruosniemen vanhan kivilouhoksen alkuvaiheita? Tiedätkö tarkalleen, koska louhos on perustettu? Kerro tietosi sähköpostilla osoitteeseen porilaine@satakunnankansa.fi, niin jaamme ne muillekin lukijoille Porilaine-lehden sivuilla.

Kimmo Lehto

Oikaisu: Painetun lehden jutussa kerrottiin, että kuvassa on sen lähettäjän isä, joka kaatui sodassa. Tässä on kuitenkin tapahtunut sekaannus. Kuvassa on todellisuudessa kuvan lähettäjän ottoisä, joka ei kaatunut sodassa. Kuvan arvellaan joka tapauksessa olevan otettu 1940-luvulla.