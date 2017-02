Veera Forsbackan kolumni: Lauantaimakkarahuijaus meni mönkään

Jaa Twiittaa

Keittiö on tosi jännä paikka, kun siellä seisoo yksin. Kaikki on hurjan korkealla ja ihan ylös ei edes näe. Olen saanut luvan hakea kolmiotripin saunajuomaksi, koska se unohtui kylmiöön. Löytyyköhän siitä tällä kertaa pillinreikää ollenkaan, mietin jännittyneenä ja nappaan hyllyltä sen oranssin appelsiininmakuisen.

Jotenkin hassusti tekisi mieli myös haukata jotain. Näen hellalla hopeisen kipan, jossa on pätkä vaaleanpunaista makkaraa.

Vilkaisen ympärilleni ja kuulen oven takaa tasaista mutinaa. Löylykauha kilahtaa ja saunassa heitetään lisää vettä kiukaalle. Jos ihan pikkaisen…ihan vähän vain.

Haukkaan suolaista herkkua, paksua, hieman pöydällä lämmennyttä siivua lauantaimakkaraa. Ai että! Haukkaan vielä toisen kerran ja kolmannenkin ja hups, koko pala on kadonnut parempiin suihin. Ehkä kukaan ei huomaa, mietin ja poistun hilpeänä rikospaikalta.

Koiramme Sani tosin näyttää jotenkin apealta. Äiti hieman ihmettelee, että mikä minulla kesti. Kerron, että tripin reikä oli taas hukassa.

Kun löylyt on heitetty ja kylpyleikit leikitty, siirrymme tuttuun tapaan katsomaan Derrikiä. Se alkaa kahdeksalta ja heti perään tulee Ruusun aika.

Toivottavasti siinä ei näytetä sitä vintissä kiikuttelevaa mummoa. Sanon aina, että minua ei yhtään pelota, että saan katsoa jakson. Oikeasti pelottaa. Ihan kamalasti. Ja sitten täytyy taas hiipiä yöllä viekkuun. Ja sitten isä sanoo, että heti omaan sänkyyn siitä ja äiti, että nyt ei enää kukaan saa nukuttua ja minä sanon että kun pelottaa ihan kamalasti ja isä mutisee jotain Ruusun ajasta ja sitten ryömin ihan pienenä matona sinne niiden väliin ja nukun koko loppuyön tosi hyvin.

On Derrikin aika, mutta makkarahuijaukseni ei olekaan mennyt täydestä. Se on itse asiassa suurempi kriisi kuin mitä osasin lainkaan odottaa. Omituisinta kaikesta, minä olen yksilapsisen perheen pääepäilty. Olen varastanut ruokaa omasta kodistani.

Tunnustan tekoni ja äiti parahtaa vaaleanpunaisessa kylpytakissaan infernaaliseen huutoon. Isä repii lankapuhelinta seinästä ja soittaa jonnekin. Äiti työntää sormea suuhuni ja pyörittelee punaisella kynnellä varustettua etusormea ikenissäni. Ei kai sitä makkaraa enää siellä ole.

Isä tulee puhelimesta ja sanoo, että tilaani on seurattava. Saan katsoa Derrikin ja Ruusun ajan ja vielä syödä Kingiksenkin ja vähän lisää lauantaimakkaraa. Saan myös tulla heti alusta asti yöksi viekkuun.

Eläinlääkäri jatkaa koiran lääkekuuria päivällä. Minulle ensimmäinen korvatulehdus tulee vasta yhdeksännellä luokalla.

Veera Forsbacka