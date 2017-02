Porissa jÃ¤rjestetÃ¤Ã¤n keskiviikkona kunnon pirskeet tasa-arvoisen avioliittolain kunniaksi

Jaa Twiittaa

Kehräämön lavalla kelpaa pistää tanssiksi ensi viikolla, kun Satakunnan Seta järjestää tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulopäivänä 1. maaliskuuta kunnon pirskeet.

Juhlien puuhanaisina toimineet puheenjohtaja Marika Virta ja varapuheenjohtaja Aino Männistö ovat tapahtumasta innoissaan.

– Odotamme lämminhenkistä ja iloista rakkauden juhlaa, naiset toteavat.

Juhlat laitettiin toteutukseen melko vilkkaalla aikataululla, eikä esiintyjiä varten ehditty kerryttää suurtakaan kassaa.

– Oikeastaan se meni vähän niin, että kun ilmoitimme, että tällaiset juhlat olisi tulossa, niin kiinnostuneet ilmoittautuivat meille päin, eikä esiintyjiä juurikaan tarvinnut houkutella. Saimme yhteistyökumppaneiksi Satakunnan Vihreät ja Rakastajat-teatterin, ja siltä pohjalta lähdettiin sitten pohtimaan ohjelmaa, Virta ja Männistö kertovat.

Kehräämön lavalle nousee muun muassa puhujia, runouden osaajia ja laulajia. Esiintyjäkaartiin kuuluvat kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti, pastori Tuija Kruus, muusikko ja musiikinohjaaja Kide Leppäpohja sekä journalistina ja artistina toimiva Sylvia Makona.

Lavan ottavat haltuun myös muusikot Mika Merikaita ja Juha Loukkalahti. Näyttelijä ja vapaa kirjoittaja Ilari Koivunen esittää runojaan. Lisäksi Männistö ja Virta ovat suunnitelleet, että lava voisi olla jonkin aikaa vapaa, jotta yleisö voisi kertoa omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan rakkaudesta.

Illan bändinä pyllyt pyörimään pistää Rawbeena & Miracle Healers.

– Kehräämöön mahtuu 250 ihmistä, että tottahan toki siitä lähdetään, että tupa saadaan täyteen! Tarkoitus on järjestää ilon juhla jossa juhlitaan rakkautta ja sitä työtä, mitä tämän lakialoitteen eteen on tehty.

Kuullaanko juhlissa siis Tommy Tabermania, kun kerran rakkausrunoja luvattiin?

– No sitä voidaan vielä miettiä, Virta ja Männistö nauravat.

Eeva Järvenpää