Porin nuorten tyÃ¶pajalla virkattiin Suomi100-peitto veteraaneille

Jaa Twiittaa

Porin nuorten työpajan kädentaitojen -osasto lahjoitti Satakunnan veteraaneille virkatun Suomi100 peiton Kuntoutuskoti DiaVireen asukeille 28.2.2017.

Pääsin kyselemään heiltä, että miten idea syntyi ja miten he tämän toteuttivat.

Omaehtoinen opiskelija, ohjaaja, Pirkko Kuusela kertoi saaneensa lankoja yksityishenkilöltä Satu Suomelta. He saivat yhden kilon valkoista, sekä yhden kilon sinistä lankaa.

Viikkopalaverissa pajalaiset pohtivat, mitä langoilla voisi saada aikaan ja he yrittivät keksiä jotain yhteistä tekemistä. Koska tänä vuonna teemana on ollut Suomi100, niin päädyttiin virkkaamaan siniristilipun malliseksi tehty peitto.

Kymmenkunta nuorta osallistui peiton tekemiseen. Peitto on tehty isoäidin neliöistä, joita sisältyy peittoon 150 kappaletta. Tekemiseen kului vajaat kaksi viikkoa ja kaikki olivat innostuneita työstä. Jotkut jopa ottivat töitään kotiin jatkaakseen päivän aikana kesken jääneitä neliöitään.

Lahjoitus tehtiin Satakunnan veteraaneille, koska nuorten työpajan nuoret haluavat kiittää sotiemme veteraaneja itsenäisestä Suomesta.

Saavuttuamme Kuntoutuskoti DiaVireeseen, vastaanotto oli todella lämmin. Veteraanit istuivat kahvipöydän ääressä odottamassa meitä ja vaikuttivat iloisilta nähdessään porukan tulevan. Esittäydyimme, puhelimme hetken niitä näitä ja sitten annoimme heille kädentaitojen -osaston tekemät kaksi sinivalkoista kynttilää sekä peiton.

Peitto vaikutti mieleiseltä. Vuorotellen sitä koitettiin olalle ja kukin piti siitä kuinka se lämmitti. Kynttilöistä he sopivat, että tänä iltana toinen poltetaan takassa veteraanilaulujen kera.

Kahvittelimme ja söimme laskiaispullaa sekä keskustelimme eri aiheista. Puhetta riitti ja kunnioitus oli molemminpuolista. He osoittivat suurta kiinnostusta nuorten työpajaa kohtaan ja me kerroimme millainen paikka se on. Keskustelua riitti myös mielipideasioihin veteraaninimikkeestä ja maailman kehityksestä nykyajan muotiin ja entisajan musiikkiin.

Kävi myös ilmi, että veteraaneille on lahjoitettu paljon villasukkia, mutta pipot, kaulahuivit ja lapaset ovat jääneet lähes saamatta. Joten olisi siis varmasti suuri apu, jos saisivat niitä lämmikkeeksi talven tuiverrukseen.

Teksti: Jemina Roslund

Kuva: Mediapaja