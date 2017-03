Mohammed perusti Uuteenniittyyn eksoottisen nakkikioskin

Jaa Twiittaa

Porin Uusiniitty ei äkkiseltään vaikuta otolliselta kohteelta eksoottisille makumatkoille. Eksotiikkaa Uudestaniitystä kuitenkin löytyy, sillä irakilaislähtöinen Mohammed Al-Rubaye osti sieltä vanhan nakkikioskin ja muunsi sen pikaruokapaikaksi nimeltä Biryani & Baklava.

Liikeidea on yksinkertainen: ruokapaikka tarjoaa pizzaa, kebabia ja makkaraperunoiden tapaista perusmättöä, mutta myös Lähi-idän ruokakulttuurista ammennettuja ”spesiaaleja”.

Erikoisuuksiin kuuluvat esimerkiksi baklava, kubbe sekä paikan nimikkoannos biryani, johon tulee lampaanlihaa, raketti-spagettia, riisiä, porkkanaa ja mantelia.

– Ei asiakas välttämättä ensimmäisellä kerralla uskalla tilata kokonaista annosta sellaista ruokaa, joka on heille täysin tuntematonta. Usein he tilaavat vaikka pizzan, mutta ottavat maistiaisia spesiaalilistalta. Hyvin usein käy niin, että seuraavalla kerralla he tilaavat pizzan sijaan esimerkiksi biryania, hymyilee Al-Rubaye.

Yrittäjän mukaan irakilainen ruoka eroaa monesta muusta itämaisesta ruokakulttuurista siten, että vaikka ruoassa on paljon makuja, se ei ole tulista. Siksi se on ollut suomalaisten mieleen.

Uuteenniittyyn mies perusti ruokapaikkansa lähinnä kustannussyistä.

– Keskustassa on paljon kilpailua ja esimerkiksi vuokrakustannukset ovat kovat. Tällä alueella taas ei ole muita ruokapaikkoja, mutta asukkaita on kolmisen tuhatta. Ravintolan kiinteistö taas on minun omistuksessani, ja olen tehnyt täällä ison remontin viime vuonna.

Al-Rubaye on asunut Suomessa noin yhdeksän vuotta. Hän on halunnut auttaa myös uusia tulijoita oppimaan suomen kieltä, joten Biryani & Baklavassa työskentelee usein vastaanottokeskuksesta pestattuja harjoittelijoita.

– Opetan turvapaikanhakijoille sellaisia asioita kuin suomalainen työskentelykulttuuri ja hygieniasäädökset. Kieltä ja kulttuuria taas oppii parhaiten olemalla tekemisissä paikallisten ihmisten kanssa. Siksi haluan, että myös harjoittelijat ovat mukana asiakaspalvelutehtävissä.

Kimmo Lehto