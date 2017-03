Lautakunnalta siunaus: Puuvillan uusi nuorisotila avataan näillä näkymin ensi syksynä

Jaa Twiittaa

Vapaa-aikalautakunta antoi keskiviikkoisessa kokouksessaan vapaa-aikavirastolle luvan kehittää Kauppakeskus Puuvillan tiloihin uutta nuorisotilaa. Nuorisotoiminnalle on tarjottu edullista ja pysyvään käyttöön soveltuvaa liiketilaa kauppakeskuksen toisesta kerroksesta.

– Nyt voimme jatkaa nuorisotilan kehittämistä yhteistyössä Kauppakeskus Puuvillan kanssa. Nuoret otetaan tietenkin mukaan tilan suunnitteluun. Suunnittelutöihin pääsevät esimerkiksi Pormestarinluodon nuorisotilalla käyvät nuoret sekä erillinen nuorten muodostama suunnitteluryhmä. Aiomme myös jalkautua keräämään ideoita kauppakeskuksen nuorten pariin, nuorisosihteeri Anne Leppänen antaa esimerkkejä.

– Ajatuksena on, että tila päästään avaamaan ensi syksynä, hän toteaa.

Uuden tilan myötä kaupungin nuorisotoiminta keskittyy Pohjois-Porissa vahvasti Puuvillaan, ja nuorisotilat Ruosniemessä ja Pormestarinluodossa lakkautetaan. Niiden molempien kävijämäärät ovat vähentyneet viime vuosina voimakkaasti.

– Ruosniemen ja Pormestarinluodon nuorisotilojen toiminta päättynee loppukeväällä, sillä kesällä nuorisotoiminta on erilaista kuin muulloin. Moni nuorisotila on kesätauolla, taustoittaa Anne Leppänen.

Porilaine.fi kertoi nuorisotilasuunnitelmista viime viikolla.

