Prisman yhteyteen tuli uusi itsepalvelupesula – ideana pyykkien pesu kauppareissun ohessa

Länsi-Porin Prisman yhteydessä avautui helmikuun lopulla uusi itsepalvelupesula, nimeltä 24 Pesula. Sen kantavana palveluideana on, että asiakas voi pestä ja kuivata erityisesti isoja kodintekstiilejäja mattoja kauppareissun ohessa.

Kaikki pesuohjelmat kestävät 30 minuuttia ja kuivaksí tekstiilit saa tehokuivausrummuissa tai 24 Pesulan itse kehittämissä lukittavissa kuivauskaapeissa.

24 Pesula on 5 veljeksen perustama suomalainen perheyritys, joka on viime vuosina laajentunut kovaa vauhtia. Poriin perustettu toimipiste oli ketjun 14. pesula, ja tavoitteena on avata vielä 8 uutta pesulaa Suomeen tälle vuodelle. Yrityksellä on tällä hetkellä pesuloita Porin lisäksi Turussa, Pirkanmaalla, Helsingissä, Hämeenlinnassa sekä Kokkolassa.

– Olemme jo muutamassa pesulassa hakeneet PR-/opastushenkilöä pesulan avajaisten yhteyteen. Haut on toteutettu Facebookin kautta, ja työnhaun ehdot ovat olleet laaja elämänkokemus, sekä eläkeläisyys tai sen hetkinen vakituisen työpaikan puute. Hauilla olemme saaneet pesuloihin osaavia ja ahkeria työntekijöitä opastamaan uusia asiakkaita.”, Nico Nevala kertoo firman tiedotteessa.

Kymmenien hakemusten joukosta pesulaan valittiin osa-aikaeläkeläinen ja yrittäjä Sirpa Kähkipuro. Hän opastaa pesulassa yhteensä kahden viikon ajan, aina muutaman tunnin päivässä.