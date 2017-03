”Testikuntosali” avautuu Eteläpuiston varteen maaliskuun aikana

Jaa Twiittaa

WiseGym Palatsi -niminen kuntosali avaa ovensa maaliskuun aikana Porissa osoitteessa Eteläpuisto 9. Kyseisessä osoitteessa ovat aiemmin toimineet esimerkiksi elokuvateatteri ja kuntosali, mutta nyt tila on ollut jo jonkin aikaa tyhjillään.

Uusi kuntosali on ainakin aluksi eräänlainen testilaboratorio, jossa testataan uudenlaista kuntosalitoimintaa.

Salia pyörittävät ohjelmistoyritys WiseGym ja Porihalli. Wisegym vastaa salin tietoteknisestä puolesta ja Porihalli varsinaisen salin toiminnasta.

– Vaikka muu maailma on mennyt viime vuosina hurjasti eteenpäin, kuntosalit ovat jääneet 1990-luvulle, pohjustaa Porihallin toimitusjohtaja Joni Meskanen.

– Me haluamme viedä alaa eteenpäin. Ensimmäinen askel on, että monet asiat siirtyvät älypuhelimen appsin taakse.

Uudella salilla monet asiat toimivat älypuhelimen avulla. Sen kautta pääsee salille sisälle, sen kautta hoidetaan Prepay-maksut ja sieltä varataan sekä perutaan palvelut.

– Pyrimme täysin uuteen ajatteluun. Jopa hinnasto elää kysynnän ja tarjonnan mukaan, Joni Meskanen kertoo innostuneena.

– Pitkäaikaiset ja sitovat kuntosalijäsenyydet ovat mennyttä maailmaa: me tähtäämme siihen, että voi hankkia salin käyttöoikeuden vaikka vain viikoksi. Mielestäni on myös kätevää, että vaikkapa jo varatun personal trainer -ajan voi siirtää appsin kautta vaikka keskellä yötä. Ei tarvitse odottaa sitä, että henkilökunta saapuu töihin aamulla vasta tiettyyn aikaan.

Porissa testattua järjestelmää WiseGym haluaa myydä Suomen muille kuntosaleille.

– Meillä alkaa nyt sunnuntaina Porissa ennakkomarkkinointi, ja kuluvan kuun aikana ensimmäiset asiakkaat pääsevät kokeilemaan salia, Joni Meskanen kertoo.

– Kehitämme toimintaa käyttäjiltä saamamme palautteen mukaan.

Marja-Kristiina Vainela