Yli 40 vuotta Porin ravintoloissa: ”Tenskun” työuraan mahtuu kaikkea öljysheikeistä nudisteihin

Jaa Twiittaa

Tenho ”Tensku” Sairanen, olet pitkän linjan ammattilainen ravintola-alalla. Miten päädyit alalle?

– Olen kotoisin Savonlinnasta, ja pääsin jo 16-vuotiaana töihin sikäläiselle puutarhalle. Sieltä lähdin Forssaan Finlaysonin tehtaille, mutta se ei ollut minun juttuni: en pitänyt monotonisesta työstä, enkä siitä, etten voinut työskennellä ihmisten parissa.

– Minua pyydettiin ravintolaan töihin ja sillä tiellä olen pysynyt. Olen tehnyt monenlaisia alan hommia. Poriin tulin silloin, kun Rantasipi-hotelli Yyterissä avattiin 1974.

Minkälaista oli meno uudessa Yyterin hotellissa sen alkuaikoina?

– Se oli sen ajan huippuhotelli. Siellä oli avaamisen aikoihin jopa 56 tarjoilijaa ja 9 hovimestaria! Jo vuoden päästä avaamisesta tosin väkeä vähennettiin.

– Erityisen upeita tilaisuuksia olivat öljynporauslauttojen luovutustilaisuudet. Hotellissa majoittui rikkaita arabeja, joiden aarrearkkuja hotellin kerroksissa vartioivat turvamiehet. Samppanja virtasi ja vieraille tarjoiltiin monta ruokalajia sisältäviä illallisia.

– Yyterin hotellilla järjestettiin myös monena vuotena suuria naamiaiskarnevaaleja, joihin juhlavieraat pukeutuivat näyttävästi.

– Myös kaikkein häkellyttävin kokemukseni työurallani sattui Yyterissä. Menin töihin tavalliseen tapaan, mutta vasta paikan päällä paljastui, että ne olivatkin nudistien juhlat! Siellä he tanssivat ja kävivät drinkkiostoksilla rinnat ja alapäät paljaina. Henkilökunnan piti toki olla vaatteet päällä.

Miten työurasi on jatkunut Yyterin jälkeen?

– Olin muun muassa Punaisessa Kukossa 25 vuotta baarimestarina ja samanlaisesti pitkään töissä myös Alkossa. Sittemmin olen työskennellyt Porin Suomalaisella Klubilla. Nykyään olen jo virallisesti eläkkeellä, mutta teen silti töitä keskimäärin kolme päivää viikossa. Pidän niin kovasti tästä työstä, joten en malta jäädä laakereilleni lepäämään!

– Suomalaisella Klubilla työskentelen tarjoilijana, baarimestarina ja viinipuolen vastaavana. Asiakaspalvelu on erityisesti sydäntäni lähellä, ja nautin myös opiskelijoiden opettamisesta ja viinitietouden tarjoamisesta asiakkaille.

– Ravintola-alan ammattilaisella on oltava ihmistuntemusta ja hienotunteisuutta. Meillä on vaitiolovelvollisuus. Olen nähnyt urani aikana asioita, jotka olisivat voineet vaikka särkeä avioliittoja, mutta niistä en voi tietenkään puhua.

Miten ravintolamaailma on muuttunut työvuosiesi aikana?

– Aloittaessani tällä alalla 45 vuotta sitten Forssassa naisia ei edes päästetty iltaravintolaan muuten kuin seurueessa. Silloin ravintolaan pukeuduttiin juhlavasti, mutta nykyään kuljetaan farkut paukkuen kaikkialle.

– Minua harmittaa juhlavuuden menetys. On hienoa, jos ravintolassa käydessään pääsee piirun verran arjen yläpuolelle.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

– Nautin perhe-elämästä Noormarkussa: minulla on vaimo, neljä aikuista lasta ja yhdeksän lastenlasta. Kesäaikaan hoidan myös puutarhaa. Pihassamme kasvaa monenlaisia kasveja viinirypäleistä alkaen.

– Minulla on myös hyvät viinintekolaitteet, mutta viime aikoina se harrastus on jäänyt. Osaan tehdä hyvää viiniä, siis sellaista, joka täyttää omat, tiukat kriteerini.

Marja-Kristiina Vainela