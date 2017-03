Menovinkki: Lähes 150 junioria esittelee taitojaan Pataklassikossa – mukana myös pari kiekkolegendaa

Jaa Twiittaa

Patajunnuliiga järjestää tulevana lauantaina Pataklassikko-tapahtuman. Kyseessä on 4–8-vuotiaille ässäjunnuille järjestettävä turnaus tekojääkaukalossa.

Ässien Patajunnuliigassa pelaavat vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat lapset. Turnauksen joukkueet kootaan neljän eri ikäluokan mukaan. Nuorimmat pelaajat ovat vuonna 2011 syntyneitä tai siitä nuorempia. Jokaisesta ikäluokasta on neljä joukkuetta ja kaikki pelaavat kaksi peliä, tapahtumaa organisoivat Mikko Lindholm ja Anne Kuparinen kertovat.

– Turnaus kestää aamuyhdeksästä kello neljään iltapäivällä ja sen keskellä on tunnin yleisövuoro, johon osallistuu myös Ässien liigajoukkueen pelaajia. Yhteensä pelaajia on lauantaina liki 150. 08-ikäluokan on tarkoituksena olla mukana illan Ässät-HPK-liigaottelussa. Osa saattaa pelaajat, osa vetää rankkareita ja osa pelaa lyhyen näytösottelun.

Itse turnauksen oheen on järjestetty kaikkea pientä mukavaa. Onpa tapahtumassa myös ison maailman meininkiä, kun muutama porilaisille tuttu nimi saapuu paikalle.

– Tapahtuma-alueella voi kokeilla laukaisututkaa ja tarkkuuslaukausta. Lisäksi nälkäisille on hernekeittoa ja lättyjä. Julle Kallio on tulossa juontamaan tapahtuman ja Juha Lamminen esiintyy. Turnauksen palkintoja jakavat muun muassa Eeva Perttula, Veli-Pekka Ketola ja Kari Makkonen, Lindholm listaa.

Tapahtumaa järjestämässä olevat Lindholm ja Kuparinen jakavat kiitosta suunnittelussa ja järjestelyissä mukana olleille.

– Talkoohommiin on osallistunut useampia patajunnujen vanhempia. Lisäksi tapahtuman toteutuksessa ovat auttaneet useat yritykset sponsoroimalla. Ajatusta tapahtumasta on hauduteltu jo muutaman vuoden ajan, ja tänä vuonna homma saatiin liikkeelle. Reilut pari kuukautta asioita on järjestelty ja ideoita on tullut jo seuraavallekin vuodelle. Tapahtumasta on ajatuksena tehdä jokavuotinen perinne.

Markus Viljanen