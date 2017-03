PSYL:n laulava opo keikkailee kirkoissa ja kuppiloissa

Jaa Twiittaa

Sonja Lindén, Oletko niitä tyyppejä, jotka laulavat suihkussa, autossa ja oikeastaan joka paikassa?

– Hyräilen usein huomaamattani paikassa kuin paikassa ja saatan havahtua siihen vasta, kun joku asiasta mainitsee. Yksin autoa ajaessani lauleskelen radion soidessa taustalla. Kotona toki myös aivan tietoisesti treenaan laulamista ja pianonsoittoa.

– Opiskeluaikoina kävimme kavereiden kanssa paljon karaokessa. Nyttemmin tarve karaokelaululle on vähentynyt, sillä minulla on keikkoja melkein joka viikonloppu.

Työskentelet opinto-ohjaajana Porin suomalaisen yhteislyseon koulussa. Teetkö päivätöitäkin laulaen?

– Joskus saatan kajauttaa oppilaille hyvän huomenen toivotukset laulamalla, mutta muuten pidän laulamisen erillään koulutyöstä. En minä toisaalta peittelekään sitä, että olen toiselta ammatiltani muusikko. Oppilaat kyllä tietävät, että olen laulaja ja moni on nähnyt videoitani Youtubessa ja käynyt keikoillani. Koulun juhlissa olen tilaisuuden tullen esiintynyt.

– Opiskelin musiikin- ja luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja muutin opintojen jälkeen takaisin kotikonnuilleni Poriin sukulaisten, ystävien ja työn perässä. Parhaillaan opiskelen saadakseni opinto-ohjaajan pätevyyden ja unelmani on saada valmistumisen jälkeen vakituinen virka.

Kummassa esiinnyt mieluummin, kirkossa vai kuppilassa?

– Eihän kirkkoa tunnelmallisempaa ja arvokkaampaa esiintymispaikkaa olekaan. Kirkossa musiikki, sen sanoma ja koskettavuus tavoittaa ihmiset helpommin kuin pubikeikoilla. Toisaalta jos ryhtyisi liikaa valitsemaan keikkapaikkoja mieluisuuden mukaan, jäisi helposti kokonaan ilman keikkoja. On mukava tehdä monipuolisesti monenlaista musiikkia vaihtelevilla kokoonpanoilla ja erilaisissa keikkapaikoissa.

– Kirkkokeikkojen taustalla on duo-parini Sami Niemisen kanttoritausta, jonka ansiosta olemme yhteisen keikkauramme alusta lähtien konsertoineet kirkoissa. Keikkasettimme ei kirkossakaan ole liian harras ja hengellinen, vaan ohjelmisto on suunnattu kirkkoon ja eri-ikäisille kuulijoille sopivaksi.

Vuonna 2008 voitit Karaokestara-kilpailun ja 2010 olit vähällä päästä Tangomarkkinoiden semifinaaliin. Vieläkö sinulle riittää kiinnostusta laulukisoihin?

– Idolsin ikärajan olen jo ylittänyt, eikä itselläni ole siihen kisaan kiinnostusta ollutkaan. Kisassa vaikuttavat mielestäni liikaa ulkomusiikilliset tekijät. The Voice of Finland sen sijaan tuntuu houkuttelevalta, ja harkitsen vakavasti osallistumista siihen jossakin vaiheessa. Pidän siitä, että tässä kisassa ääni ratkaisee, eikä kilpailu edellytä mitään tiettyä musiikkityyliä.

– En lähde laulukisoihin hakemaan kokemuksia, vaan jos johonkin osallistun, laitan itseni tavoitteellisesti täysillä likoon.

Olet musisoinut myös veljesi kanssa. Onko perheellänne musiikki verissä?

– Isäni ja äitini ovat molemmat musikaalisia: isä laulaa ja soittaa kitaraa, ja äitini on harmonikan soittaja ja hänelläkin on esiintymiskokemusta. Isovanhempanikin ovat musikaalisia.

– Musiikillista lahjakkuutta olen siis saanut perintönä sekä musiikkia harrastamalla ja opiskelemalla. Äitini on kertonut minun laulaneen junassa ihmisille jo ennen kuin osasin kunnolla edes puhua.

Kimmo Lehto