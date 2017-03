MuSan komea maalivahti koettelee varattujen naisten itsehillintää telkkarissa

Jaa Twiittaa

Kohta televisiovastaanottimiin syöksyvällä deittiohjelma Temptation Island Suomen uudella tuotantokaudella on mukana porilaista silmäkarkkia naisväelle. Varattujen naisten itsehillintää koettelee porilainen Jussi Haapala, 26, joka on tullut monelle porilaiselle tutuksi Musan Salaman maalivahtina.

Haapala jahkaantui mukaan ohjelmaan klassisella tavalla: kaveriporukan päähänpistosta.

– Pienessä pöhnässä päätimme kavereiden kanssa laittaa hakemukset sisään, kun ohjelmaa mainostettiin televisiossa. Myöhemmin minut kutsuttiin haastatteluun ja siitä mukaan ohjelmaan, hän taustoittaa.

– Varmaan syynä valintaan oli ihmisläheinen ja puhelias luonteeni. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa, enkä jää tuppisuuksi missään tilanteessa.

Ohjelmaan lähtö näyttää ainakin paperilla hyvin houkuttelevalta ratkaisulta sinkkumiehelle. Muutaman viikon ilmainen bileloma Thaimaassa maistuisi varmasti monelle muullekin parikymppiselle.

On kuviossa silti riskejäkin. Ne realisoituvat vasta, kun ohjelma tulee ulos televisiosta.

– Innolla ja kauhulla odotan, millaisen kuvan ohjelma minusta antaa. Mitä olen jutellut edellisille tuotantokausille osallistuneiden kanssa, niin ihminen voi vaikuttaa ohjelmassa aivan erilaiselta kuin hän todellisuudessa on. Kaikki riippuu siitä, mitä asioita leikkausvaiheessa otetaan mukaan varsinaiseen ohjelmaan.

Ohjelman osallistujilla on vaitiolovelvollisuus, joten Haapala ei voi kertoa juuri mitään tapahtumista Temptation Islandin kuvauksissa. Yksi kysymys on tässä yhteydessä kuitenkin pakko esittää: kävikö kettu kolossa?

– Tuo on tietenkin pakollinen kysymys, mutta siihenkään en voi oikein mitään vastata. Jo nyt julkaistusta ohjelman trailerista voi jokainen tehdä omat johtopäätöksensä asiasta, hän naurahtaa.

Pori on perinteisesti ollut vahvasti edustettuna Temptation Island -ohjelmassa. Pari vuotta sitten ohjelman suoranaisia tähtiä olivat Rita Niemi sekä Aki Manninen, jonka ”akismeihin” kettu kolossa -lohkaisukin kuului. Viime kaudella taas mukana oli porilainen sinkkunainen Johanna Peiponen.

Sinkkumiehelle Pori on Jussi Haapalan mukaan hyvä kaupunki asua, vaikka säpinää ei ole läheskään yhtä paljon kuin isoissa kaupungeissa. Baareja piisaa, samoin potentiaalisia deittikumppaneita.

– On se ainakin parempi kuin Raahe, johon päädyin äskettäin asumaan töiden takia. Täällä ei ole oikein mitään, Haapala naurahtaa.

Työskentely Raahessa on haasteellinen asia myös miehen jalkapallouralle. Hän on pelannut pitkään porilaisseuroissa, mutta tuleva kesä kuluu väkisinkin viheriöiden ulkopuolella.

– Tämä kausi valitettavasti jää minun osaltani väliin, sillä en pääse mukaan harjoituksiin tai peleihin, hän harmittelee.

Temptation Island Suomi käynnistyy Nelosella 22.3.

Kimmo Lehto

Kuva: Simo Viitanen/Nelonen