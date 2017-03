Yrittäjät vakuuttavat: Yyterin uusi seikkailupuisto on rakennettu metsän ehdoilla

Jaa Twiittaa

Yyterissä on pian mahdollisuus tutustua uudenlaisiin aktiviteetteihin, kun Seikkailupuisto Huikee avaa ovensa tänä keväänä. Toiminnan takana on perheyritys Yyteri Active Oy.

– Olemme toimineet Yyterissä jo aikaisemmin Yyteri Beach -lomakeskuksessa ja ajatus seikkailupuistosta syntyi, kun teimme kehityssuunnitelmia alueelle. Halusimme löytää aktiviteetin, joka palvelee asiakkaita, vaikka aurinko ei paistaisikaan, Yyteri Activen Ekku Lehtonen kertoo.

– Seikkailupuiston konsepti on täydellinen Yyteriin, ja se oli meille heti alusta paikka, mihin halusimme puiston rakentaa. Yyterissä on paikallisten asiakkaiden lisäksi suuri potentiaali palvella turisteja.

Huikee on niin sanottu ekologinen seikkailupuisto. Lehtonen kertoo termin tarkoittavan sitä, että luonto kärsii puiston rakentamisesta mahdollisimman vähän tai ei lainkaan.

– Puisto on rakennettu täysin metsän sääntöjen mukaan. Rata on suunniteltu sopimaan metsään niin, ettei alueelta jouduttu kaatamaan yhtään tervettä puuta. Kaikki tasanteet on kiinnitetty puihin puristustekniikalla. Puihin ei siis ole porattu ainuttakaan ruuvia. Puristus on myös toteutettu niin, ettei se vahingoita puiden normaalia vesikiertoa.

– Käytännössä, jos puisto purettaisiin, niin metsä olisi täysin koskemattomassa kunnossa. Tasanteet ja elementit on rakennettu lehtikuusesta, joka on kestävä materiaali, eikä vaadi kemikaalista käsittelyä. Rata ei myöskään vaadi sähköä, eikä mitään moottoreita. Ainoastaan ihmisen kehon voiman sekä mekaaniset turvajärjestelmät, Lehtonen lisää.

Tekemistä puistossa riittää niin lapsille kuin aikuisillekin.

– Ratoja on yhteensä yhdeksän erilaista ja niissä on 84:aa eri elementtiä, jotka haastavat seikkailijan tasapainoa ja voimaa. Seikkailijat kiipeävät erilaisia esteitä pitkin ensin radalle ja lähtevät sen kulkemaan vaijereita ja erilaisia puisia elementtejä pitkin. Osa radasta on vaijeriliukua ja pisin liukumme on lähes 150 metriä pitkä, Lehtonen sanoo.

