Ryöpytetty Kasmir noussee yleisön eteen seuraavaksi Porissa – ”ei ole meidän asiamme toimia moraalipoliisina”

Axl Smithin salakuvausoikeudenkäynnin myötä mediaryöpytyksen ja someraivon kohteeksi päätyneen Kasmirin ensimmäinen esiintyminen kohun jälkeen tapahtuu näillä näkymin Porissa. Laulajan keikkakalenterissa on tyhjää aina maaliskuun lopulle asti, mutta 31.3. hänen on määrä esiintyä Kinossa.

Keskiviikkona julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa artisti totesi, ettei hän mielellään poistu edes asunnostaan, joten keikkailu tuntuu ”utopistiselta ajatukselta”. Kinon esiintymistä ei kuitenkaan ole peruttu ainakaan toistaiseksi.

– Sen mukaan edetään, että keikka toteutuu. Ainakaan meidän puoleltamme peruutusta ei tulla tekemään, sanoo Kinon ravintoloitsija Harri Vilkuna.

Ravintoloitsija Vilkuna myöntää, että hänen päässään alkoi raksuttaa, kun kohu Kasmirin ympärillä lähti liikkeelle. Ei vähiten siksi, että Kasmir on buukattuna esiintyjäksi myös kesän Porispere-festivaalille, jota Vilkuna järjestää. Vieläpä festivaalin Perhepäivään.

– Kyllähän siinä tuli mietittyä, että mitä nyt pitäisi tehdä. Oma kantani on kuitenkin se, että jos ihmistä ei ole tuomittu mistään rikoksesta, ei ole meidän asiamme toimia moraalipoliisina. Jos artisti todettaisiin tuomioistuimessa syylliseksi johonkin rikokseen, asiaa pitäisi harkita uudelleen.

Kasmir päätyi mediaryöpytykseen oltuaan todistajana Axl Smithin salakuvausoikeudenkäynnissä. Kasmiria itseään ei ole epäilty rikoksesta, mutta hän oli nähnyt joitakin Smithin kuvaamia seksivideoita. Niistä yhdellä hän itse oli salakuvauksen uhrina.

Negatiivisen julkisuuden ja osin virheellisiin tietoihin perustuneen uutisoinnin takia hänen musiikkinsa hyllytettiin muutamaksi päiväksi isojen radiokanavien soittolistoilta. Kasmir vetäytyi myös Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmasta.

Harri Vilkunaa Kasmirin tilanne on alkanut jopa säälittää. Kino julkaisikin alkuviikolla sosiaalisessa mediassa kannatushenkisen kuvan, jossa kerrottiin, ettei Kino ole vetämässä Kasmiria soittolistoilta.

– Vaikuttaa siltä, että moni ihminen tuntee nyt sympatiaa häntä kohtaan. Tavallisesti postauksemme saavat ehkä kymmenkunta tykkäystä, mutta nyt tykkäyksiä tuli reilusti yli sata.

Lippuja Kasmirin Kinon keikalle on tähän mennessä myyty vain muutama. Tämä ei Vilkunan mukaan ole mitenkään poikkeuksellista, sillä vain harvan bändin fanit ovat liikkeellä näin aikaisin ennen keikkaa.

– Tavallisesti liput ostetaan vasta aivan viimeisinä keikkaa edeltävinä päivinä. Jännä nähdä, tuleeko tällä kaikella olemaan vaikutusta lipunmyyntiin.

Kimmo Lehto