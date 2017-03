Länsi-Porin koulussa käynnissä jo asbestityöt

Jaa Twiittaa

Länsi-Porin koulussa elellään tämän ja ensi vuoden aikana remontin keskellä. Heti viime vuoden joulujuhlan jälkeen käynnistynyt saneeraustyö on täydessä vauhdissa. Valmista pitäisi tulla viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä.

Koulutyö jatkuu rakennuksessa remontista huolimatta.

Rehtori Tapio Mäkelä kertoo, että saneeraus on aloitettu koulun niin sanotusta A-siivestä, eli osasta, jonka Vähäraumantieltä päin katsottaessa tunnistaa sadesuojasta.

– Menossa ovat asbestityöt ja vesikaton purku. Väistötiloina toimivat esimerkiksi liikuntasaliin remontin ajaksi rakennetut tilat.

Länsi-Porin koulun kotitalous-, kuvataide- ja tekstiilikäsityöluokat ovat tähän asti sijainneet pakon sanelemista syistä varsinaisen koulurakennuksen ulkopuolella. Nämä ”etätilat” ovat käytössä edelleen, mutta siirretään remontin myötä koulun yhteyteen.

– Kyllä tänne mahtuu sikäli, että oppilasmäärä on hieman vähentynyt huippuvuosista. Meillä on tällä hetkellä 410 oppilasta, kun vilkkaimpina aikoina oli yli 500, Mäkelä kertoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että remontin aikana koulurakennus kokee muodonmuutoksen.

– Vielä nykyään koulun ulkonäöstä tulee mieleen lähinnä DDR:n aikainen asema ja nuorisovankila, hän vitsailee.

– Saneerauksen ansiosta rakennuksesta tulee lämpimämpi ja raikkaampi.

Kouluremontti toteutetaan kolmessa osassa. Rakennuttaja Marko Levola Porin kaupungilta kertoo, että saneeraustyön aikana aina yksi kolmasosaa koulusta on remontissa ja kaksi kolmasosaa oppilaiden käytössä.

– Viimeiseksi korjataan liikuntasali, joka on nyt jaettu yhdeksäksi väistötilaluokaksi.

– Työ on ainakin tähän saakka sujunut ongelmitta ja aikataulussa, Levola kertoo tyytyväisenä.

Marja-Kristiina Vainela