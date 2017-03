Lauri Turtolan kolumni: Mitä jos lentoliikenteelle myönnetty 3,5 miljoonaa jaettaisiinkin palkkatukena pienyrityksille?

Jaa Twiittaa

Taannoin Porin kaupunki päätti sijoittaa lentoliikenteen tukemiseen 3,5 miljoonaa euroa. Alueen teollisuuden toimijat ovat esittäneet kiitollisuuttaan päätöksestä, ja positiivisia uutisia lentoliikenteen aiheuttamista investoinneista ja rekrytointitarpeesta on kuultu.

Tosin olisi Ulvilakin voinut jonkun euron antaa, jos kerran Cimcorpille lentoliikenne on investoinnin ehto. Kolumnistikin ottaa uutiset kuitenkin ilolla vastaan.

Porin keskustassa eletään aikaa Puuvillan jälkeen. Etukäteen vakuuteltiin, ettei uusi kauppakeskus vaikuttaisi keskustan vetovoimaan, vaan kuinkas sitten kävikään? Liiketiloja tyhjenee vauhdilla ja esimerkiksi Isokarhu alkaa muistuttaa autioitunutta hallia. Teljän- ja Herttuantorit taistelevat olemassaolostaan ja kävelykatu hiljenee kello 18 jälkeen täysin.

Eläköityvä apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus kertoi Radio Porin haastattelussa kaupungin päätöksentekoilmapiirin muuttuneet positiiviseen suuntaan. Isoja ja vaikeitakin päätöksiä uskalletaan tehdä.

Kaupunki ja sen keskusta tarvitsee nyt tekoja ja konkretiaa. Kehittyvä kaupunki tarvitsee elinvoimaisen keskustan. Nyt tehdyt teot ja ratkaisut on pakko hyväksyä, mutta keskustan hajauttamisen täytyy loppua.

Samalla kopetetaan haihattelu mahdottomilla visioilla ja hyväksytään totuus. Esimerkiksi jokiranta olisi kiva saada eläväksi, mutta jos väestö ei tahdo riittää nyt keskustankaan elävyyteen, olisiko realismia keskittyä nykyhetkeen.

Matkakeskuksen ja Samkin uuden kampuksen valmistuessa täytyy ihmisvirrat keskittää akselille kampus – tori – Puuvilla. Julkisen liikenteen tulee tukea muuttuvaa kaupunkikuvaa ja uusiutuvaa infrastruktuuria. Lopulta kuitenkin kyse on siitä, onko maksavia asiakkaita tarpeeksi, ja onko ihmisillä ostovoimaa.

Suomessa ja Porissakin suurin osa uusista työpaikoista syntyy pienyrityksiin ja palvelualoille. Jos lentoliikenteelle myönnetty 3,5 miljoonaa jaettaisiinkin esimerkiksi palkkatukena uusille, perustettaville pienyrityksille, jotka palkkaavat ensimmäisen työntekijän?

5 000 euroa per yritys olisi jo 700 tuettavaa yritystä ja 700 työpaikkaa. Tuki voisi myös kannustaa pienyrittäjää valitsemaan toimipaikkansa sijainniksi Porin naapurikunnan sijaan. Jos hyväksyisimmekin ison teollisuuden aikakauden olevan ohi ja keskittyisimme palveluihin, asiantuntijuuteen, tuotekehitykseen ja informaatioaloihin? Yrityksen Pori-lisällä pieniä firmoja keskustaan. Tyhjiä toimitiloja ainakin on.

Kaikki on kovin suhteellista, niin myös 3,5 miljoonaa. Näin vaalien alla on lentoliikenteen tukea kiitelty ja kiistelty. Itse otan ilolla vastaan kaikki teot, joilla synnytämme työpaikkoja. Työpaikat synnyttävät verotuloja, joilla voimme taata peruspalvelujen saatavuuden.

Vielä kun saisimme lävitse niitä rohkeita päätöksentekijöitä, joille tärkeintä ei olisi kiistely, puolueen etu tai oma lehmä, vaan Pori.

Lauri Turtola

Porilainen ravintoloitsija