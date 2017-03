Miksi Touch And Go on niin tärkeä patasydämille? Kerro mielipiteesi Ässien legendaarisesta jäälletulobiisistä!

Jaa Twiittaa

Porilaine on tekemässä juttua Ässien kuuluisasta jäälletulobiisistä, Emerson, Lake & Powellin Touch And Go:sta. Se on jo aikoja sitten vakiinnuttanut asemansa Ässien kotiotteluiden alkuseremoniassa, jossa punanutut luistelevat jäälle yleisön eteen.

Kaipaamme nyt lukijoiden kommentteja kappaleeseen liittyen. Kuuluuko kappale omasta mielestäsi Isoonmäkeen vai voisiko sen vaihtaa johonkin muuhun? Entä mikä omasta mielestäsi tekee biisistä niin hyvän jäälletulobiisin? Millaisia tunteita kappaleen kuuleminen sinussa herättää?

Kappale on julkaistu levyllä ensi kerran vuonna 1986, mutta muistatko sinä, koska se kajahti ensimmäisen kerran Isossamäessä? Entä muistatko, koska sinä ensimmäisen kerran kuulit sen siellä.

Kerropa mielipiteesi, muistosi ja kokemuksesi allaolevassa kommentti-kentässä!

Tästä linkistä pääset kuuntelemaan biisin Youtubessa.