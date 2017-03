Liikekulma saa uutta eloa: torin laidalle tulee uusi kaksikerroksinen ravintola

Jaa Twiittaa

Pitkään tyhjillään ollut liiketila torin laidalla saa kevään aikana uutta eloa, kun Liikekulmassa avautuu ravintola nimeltä Ruokki. Paikka tulee satsaamaan pääasiassa lounastarjontaan, mutta sieltä saa myös aamiaista ja kahvilatuotteita.

– Kerran kuussa järjestämme myös illallisbuffetin. Siinä on ajatuksena, että ihmiset voivat tulla rennosti viettämään iltaa ja syömään buffetista niin paljon hyvää ruokaa kuin jaksavat. Ei siis tarvitse tyytyä vain yksittäisiin annoksiin, kuten illallisravintoloissa yleensä, kertoo ravintolan yrittäjäkaksikko Minna Vääräniemi ja Tiia Hentunen.

Yrittäjät ovat puuhanneet omaa ravintolaa jo pidemmän aikaa. Yhteisen yrityksen he perustivat jo syksyllä.

– Etsimme ravintolalle sopivaa liiketilaa kävelemällä tässä keskustassa ja huomasimme tämän paikan. Teimme vuokrasopimuksen jo viime vuoden puolella, mutta rakennuslupa-asiat ovat viivästyttäneet ravintolan avaamista melkoisesti, Tiia Hentunen taustoittaa.

Lupia tarvittiin, sillä aiemmin ainakin apteekkina ja lähiruokapuotina toiminut tila ei sellaisenaan soveltunut ruokaravintolakäyttöön. Nyt yrittäjät rakentavat siihen muun muassa avokeittiötä ja uusia ilmanvaihtolaitteita.

Ravintolaan tulee 50-60 asiakaspaikkaa, ja tilaa siinä on parisensataa neliötä kahdessa kerroksessa.

– On ollut mielenkiintoista tehdä remonttia vanhassa liiketilassa. Portaita purkaessa me esimerkiksi löysimme niiden alta juuri sellaiset portaat, joita olimme ajatelleet vanhojen tilalle.

Pitkään ravintola-alalla työskennelleet yrittäjät pohjaavat liikeideansa alusta asti itse tehtyyn ruokaan ja tuoreisiin raaka-aineisiin. Yrittäjät vakuuttavat, että ravintolasta tulee löytymään vaihtoehtoja myös kasvisruokailijoille.

– Emme koe tulevamme kilpailemaan muiden ravintoloiden kanssa, vaan tekemään aivan omaa juttuamme. Uskomme, että kaikille keskustan ruokapaikoille riittää kyllä syöjiä.

