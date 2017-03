Eläkeläinen nikkaroi parkkisakkoansalle varoituskyltin – ”kaupungin pitäisi opastaa, eikä vain sakottaa”

Jaa Twiittaa

Linja-autoaseman pahamaineisen parkkisakkoansan kohdalle ilmestyi sunnuntaina opaskyltti, joka varoittaa autoilijoita pysäköimästä paikalle. Kyltin asensi porilainen Raimo Erkkilä, jonka mielestä Porin kaupunki on keskittynyt ensisijaisesti sakottamaan väärinpysäköijiä, vaikka autoilijoita pitäisi opastaa.

– Ennen eläkkeelle jäämistäni olin opettaja, joten opettaminen ja opastaminen ovat jääneet takaraivooni. Aloinkin heti sakkoansasta kuullessani miettiä, mitä asialle voisi tehdä. Parkkipaikkaa käsitelleessä radiojutussa kaupungin vastaus oli, että vasta kesällä voi asian korjata. Vetosivat muun muassa routaiseen maahan. Ei tullut kellään mieleen opastuskyltti, joten päätin tehdä sellaisen itse.

Kaupunkilaiset ovat tehneet paikalle omatekoisia kylttejä myös aiemmin. Porilaine-lehden helmikuussa haastattelema Ari Suominen kertoi kiinnittäneensä oman varoituslappunsa kaiteeseen ilmastointiteipillä, mutta joku oli käynyt repimässä sen pois.

Raimo Erkkilän kylttiä ei noin vain irrotetakaan, sillä vanerista sahattu opaste on kiinnitetty kaiteeseen metallisilla kiinnittimillä ja 13 millin pulteilla.

– Rahaa en tähän käyttänyt ollenkaan, sillä tässä iässä on jo yhtä ja toista tarviketta siltä varalta, että ”joskus voi tarvita”. Viime perjantaina sahasin vanerinpalan ja sain kyltin valmiiksi sunnuntaihin mennessä. Kiinnittimet kaivoin romulaatikosta ja vääntelin sopiviksi, Erkkilä taustoittaa.

Linja-autoaseman vieressä sijaitseva parkkipaikka on saanut huonon maineen, koska harvinaisen moni autoilija on saanut sieltä parkkisakon. 24 tunnin pysäköintialueesta ilmoittavan kyltin takana on muutaman parkkiruudun kokoinen alue johon ei saakaan pysäköidä. Autoilijan pitäisi osata havaita tämä taaempana olevan pienen nuolikyltin perusteella.

Porin kaupunki ei ole selkiyttänyt tilannetta vaikkapa pysäköintikieltomerkillä vedoten esimerkiksi siihen, että kerrostaloille kaavoitettu alue on vain tilapäisesti pysäköintikäytössä. Asfalttiin tehtäviä merkintöjä taas saadaan odottaa kesäkeleihin saakka.

Kimmo Lehto

