95-vuotias Veikko Lahtinen sai juhlavuoden rollaattorin – nyt kelpaa lähteä veteraanien risteilylle

Kyllä tämä on niin ketterä ja silti tukevan tuntuinen. Muutenkin paljon parempi kuin edeltäjänsä, kehaisee Veikko Lahtinen uutta menopeliään.

Lahtisella on ollut toista viikkoa käytössään upouusi Suomi 100 -rollaattori, joka on maalattu sinivalkoisin värein. Tälläkin tavoin juhlistetaan pyöreitä vuosia täyttävää kotimaata.

Rollaattori on saatu lainaan Porin apuvälinelainaamosta Maantiekadun varrelta. Vaikka apuväline on juhlavuoden mallia, sitä saa pitää lainassa niin kauan kuin sitä tarvitsee.

– Meillä Suomessa on tämä hieno etuoikeus, että näitä arkea helpottavia apuvälineitä saa ihan ilmaiseksi lainaan, fysioterapeutti Minna Hakulinen apuvälinelainaamosta kehaisee.

– Toivottavasti mahdollisimman moni kuulee tästä mahdollisuudesta, huomauttaa Veikko Lahtinen.

Hän on huomannut, että kaikki rollaattorista hyötyvät eivät suostu sellaista ottamaan vanhukseksi leimautumisen pelosta.

– Minä olen jo 95-vuotias, mutta en ole mielestäni vanhus. Vanhus on sellainen, joka makaa sängyssä, eikä oikein muuhun pysty.

Hän kertoo itse käyttäneensä rollaattoria noin neljä vuotta.

Hurmaava herrasmies kertoo elelevänsä nyt ensiksi satavuotiaaksi, ja jatkavansa sitten eteenpäin, kun on kerran vauhtiin päässyt.

– Jos hyvin käy, pääsen vielä tuplaeläkkeelle, hän naureskelee.

Alun perin huittislainen, viimeiset 20 vuotta Porissa asunut Veikko Lahtinen toimi työvuosinaan kauppiaana.

– Vaimoni kuoli jokusia vuosia sitten. Toimin hänen viimeiset elinvuotensa omaishoitajana. Kerran vaimo oli pudonnut sängystä, ja vaikka hän ei paljon painanutkaan, selkäni revähti häntä ylös nostaessa. Sen jälkeen olen tarvinnut kävelykeppiä ja sittemmin myös rollaattoria.

Rollaattori on Lahtisen mielestä monella tapaa parempi kuin kävelykeppi. Kun menopeliin voi nojata molemmin käsin, muutenkin vinoon mennyt selkä ei vedä kramppiin.

– Rollaattorin avulla pääsen kulkemaan turvallisesti myös ulkona, sillä pidän puutarhanhoidosta. Elelen itsekseni omakotitalossa. Myös laivalla liikkuminen helpottuu, kun lähden taas veteraanien yhteiselle risteilylle. Mikä siinä onkin, että hytit sijaitsevat aina laivan eri päässä kuin ravintolat!

Uusi rollaattori on Veikko Lahtisen mielestä hyvä siinäkin mielessä, että sen saa kätevästi taiteltua auton takakonttiin.

– Kaihista kärsivä silmäni leikattiin hiljattain, joten nyt on hyvä taas ajella, Lahtinen kertoo, istahtaa autoonsa ja hurauttaa päivän seuraaviin askareisiin.

Marja-Kristiina Vainela