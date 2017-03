Muistatko, kun Ässien legendaarista jäälletulobiisiä yritettiin korvata Robbie Williamsilla? Huonostihan siinä kävi

Jaa Twiittaa

Kaudella 2003-2004 Ässien kotiotteluissa kiristeltiin hampaita. Ässien pelaajien luistellessa jäälle ämyreistä ei kajahtanutkaan Emerson, Lake & Powell -kokoonpanon legendaarinen Touch and go, vaan Robbie Williamsin bilebiisi Let me entertain you.

Käsissä oli pienimuotoinen skandaali.

– Myönnän, että oli minun ideani vaihtaa jäälletulobiisiä. Ulkopuolelta tulevana en tiennyt, että Touch and go oli niin vahvassa asemassa Porissa, eikä kukaan kertonut sitä minulle. Myöhemmin minulle selvisi, että se oli sama kuin olisi täällä Turussa vaihtanut Hunajata-maalilaulun johonkin toiseen kappaleeseen, kertoo Ässien ottelukuuluttajana tuolloin toiminut Iku Viitanen.

Asia kävi selväksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Ässien kannattajat keräsivät adressin Touch and go:n palauttamiseksi.

– Faneja varten siellä jäähallilla ollaan, joten totta kai asiassa mentiin heidän toiveensa mukaan. Virheestä opittiin ja biisiä vaihdettiin nopeasti. Jälkeenpäin kun asiaa ajattelee, niin ehkäpä Robbie Williams ei muutenkaan oikein ollut ”porilainen artisti”, Viitanen naurahtaa.

Virhe oli onneksi nopeasti anteeksiannettu. Kuuluttaja itse ei saanut aiheesta suuremmin lokaa niskaansa.

– Winstonin jälkipeleissä olisin varmasti saanut kuulla kunniani, jos asia jäänyt jotakuta harmittamaan.

Viitanen ehti työskennellä Porissa vain pari kautta, jotka molemmat sujuivat pelillisesti alakuloisissa merkeissä. Pori teki mieheen kuitenkin vaikutuksen vahvana kiekkokaupunkina.

– Turkulaisena ja TPS:n miehenä kadehdin syvästi esimerkiksi Winstonia, joka on todellakin jääkiekkopaikka. Porissa ollaan jääkiekon ja Ässien suhteen huomattavasti intohimoisempia kuin täällä Turussa ja joukkuetta kannatetaan aivan eri tavalla. Vaikka teen nykyään töitä TPS:lle ja olen aina ollut TPS:n kannattaja, minussa on Porin kausien jälkeen sykkinyt myös pieni patasydän.

Huonoja muistoja Porista jäi vain musiikillisessa mielessä. Muusikkonakin kunnostautunut Viitanen ei esimerkiksi muistele lämmöllä Olli Lindholmin Maamme-laulu-esityksiä, eikä myöskään Touch and go iskenyt häneen. Hän myöntää, ettei ikinä ole oikein ymmärtänyt, miksi juuri tämä biisi oli valittu joukkueen vakituiseksi jäälletulokappaleeksi.

– Sinne haluttiin jotain jäähallin fiilikseen ja Ässien pelaajiin sopivaa kappaletta. Touch and go:ssa on mahtipontisuutta ja se lähtee nousuun pelaajien tullessa jäälle, taustoittaa porilainen dj-legenda Rolf Filander, joka pyöritteli levyjä jäähallissa useamman kauden ajan.

Filander kertoo, että hänen ollessaan Ässien otteluiden dj-hommissa yleisöltä kyseltiin useaan otteeseen, mikä olisi heille mieluinen jäälletulokappale. Juuri tämä biisi nousi esille joka kerta.

Touch and go:n jäälletulobiisiksi vakiintumisen ajankohtaa hän ei muista tarkalleen, mutta arvelee sen olleen joskus 90-luvulla.

– Aiemmin kappaleet vaihtelivat. Ei voi sanoa, että juuri minä olisin nostanut Touch and go:n nykyiseen asemaansa, vaan olin tekemässä sitä yksissä tuumin monien ihmisten kanssa, dj toteaa.

Emerson, Lake & Powellin Touch and go julkaistiin vuonna 1986, joten ensimmäisen kerran sitä kuultiin Isonmäen jäähallillakin luultavasti jo 1980-luvulla.

Kimmo Lehto

Muistatko sinä, koska kuulit Touch and go:n ensimmäisen kerran Ässien ottelussa? Kerropa muistoistasi kommentoimalla juttua.

Voit osallistua myös aiempaan Touch and go:ta käsittelevään kyselyymme täällä.