Söörmarkun kuuluisa ”Kehrä” säästetään risteysremontissa – yli 13 tonnin paino haastaa siirtäjät

Jaa Twiittaa

Söörmarkussa valtateiden 8 ja 23 risteyksessä on jo reilut 18 vuotta seisonut Pertti Mäkisen ja Reijo Paavilaisen suunnittelema näyttävä taideteos, Kehrä.

Mitä teokselle tapahtuu nyt, kun risteyksessä tehdään iso remontti?

– Kehrä siirretään nykyiseltä paikaltaan vain toiselle puolelle tietä, lohduttelee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Timo Bäcklund.

– Ehkä teos joudutaan siirtämään hetkellisesti kokonaan pois risteysalueelta pois remonttitöiden alta, mutta kyllä se sitten taas tuodaan esille.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten 13,4 tonnia painava teos saadaan siirrettyä nykyiseltä paikaltaan.

Kehrä on Porin ja Kankaanpään välisen Taidetien mittavin teos. Halkaisijaltaan yli viisimetrinen veistos sijoitettiin vuonna 1999 pystyasentoon maamerkiksi paikkaan, joka jakaa liikenteen kulkemaan Porin suunnasta pohjoiseen ja itään.

Veistos toteutettiin yhteistyössä Pori Works Oy:n kanssa. Rautaruukin valssaama kotimainen umpirauta tuli Pori Worksiin kolmena palana, jotka hitsattiin yhteen. Rautakiekko kuvioitiin polttoleikkaamalla.

Taidetie oli Porin taidemuseon ja Kankaanpään taidekoulun yhteishanke.

Söörmarkun risteykseen rakennetaan remontin aikana eritasoliittymä. Hanke sai viime kesän korvalla viimein hallitukselta rahoituslupauksen. Valtio osoittaa tarkoitukseen 6,1 miljoonaa euroa. Porin kaupunki osallistuu rahoitukseen 1–1,5 miljoonalla eurolla.

Uusi liittymä tulee suunnilleen samaan paikkaan, jossa nykyinen risteyksin on. Sitä rakennettaessa valmistaudutaan valtatie 8:n nelikaistaistamiseen, joka on ely-keskuksen suunnitelmissa.

– Hanke on nyt siinä vaiheessa, että kesän ja syksyn aikana pääsemme toivottavasti urakkakilpailuvaiheeseen. Rakennustyöt käynnistynevät ensi vuoden puolella, Timo Bäcklund kertoo.

Marja-Kristiina Vainela