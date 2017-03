Jenni Ahtiaisen kolumni: Vain porilainen ymmärtää, ettei suorasta puheesta ole syytä loukkaantua – koska se on totta

Jaa Twiittaa

Ulkopaikkakuntalaiset pitävät meitä omalaatuisina. Radio Rockin herra Moisio sanoi viime viikolla Korporaation aamulähetyksessä Ässien päävalmentajalle, että porilaiset ovat hulluja. Jyväskyläläissyntyinen Jyrki Aho myönsi, ettei tällaista jäähallimeininkiä näe missään muualla Suomessa.

Me olemme periksiantamatonta suoran toiminnan porukkaa – myös puheissa. Olemme kovia uhoamaan, mutta huutamisen lisäksi valmiita myös juoksemaan seinän läpi. Tarpeen mukaan haastattelemme vaikka nappia tai syömme kakkaa saadaksemme mitä haluamme.

Naapurin asiat kiinnostaa enemmän kuin omat asiat. Mutta koska olemme porilaisia, meitä ei kiinnosta pätkääkään mitä ulkopaikkakuntalainen meistä ajattelee. Kiinnostavampaa on tietää mitä porilainen ajattelee toisesta porilaisesta.

Me vihaamme toisiamme. Haukumme ja juoruamme. Ulkopaikkakuntalaisille selitämme, että kommunikointitapa on muka porilaisuuteen kuuluva vitsi, jossa sanoma kerrotaan negaation kautta.

Että ”ei paskemma näköne huara” on hyvännäköinen nainen. Että epäkohteliaisuus ja sarkastisuus onkin vain porilaisten harmiton puhetapa, vaikka jokainen meistä tietää hyvin, että vittuilu tulee suoraan sydämestä. Me olemme totuuden torvia.

Porilaisen avulla pystyy aika hyvin testaamaan markkina-arvonsa. Voi kysyä suoraan näyttääkö oma perse isolta ja saada vilpittömän vastauksen. Mutta rauhoitutaanpas, ei kaikki mitä päästämme suistamme ulos ole epäkohteliasta totta.

”Kato itte taiteilijaha siin o”, ukko huusi pyörän päältä mulle lapsuudenkotini edessä varhain lauantaiaamuna. Harvoin menee jauhot kurkkuun, nyt meni.

”Sää kirjotat hyvii juttui siihe Porilaisee, se ykski tos muutama kuukaus sit emmää muist mikä se oli mut mää nii nauroi”. Jumi kurkussa alkoi tuntua lämpönä poskilla. Mies kertoi olevansa lehdenjakaja, ja jakavansa mielellään samalla näitä mun juttuja.

Kyllä täällä osataan sanoa suoraan myös kivasti. Juttujeni hauskuudesta ollaan montaa mieltä, mutta tämä palaute tuli sydämestä.

Porissa olen usein saanu kuulla totuuden. Kun olen lihonut, olen kuulemma lihonut. Kun olen treenannut, olen iha kauhee amatsooni. Me emme ole kohteliaita.

Väitän, että porilainen huumorintaju on olematon. Jos muualla suurennellaan tai vähätellään juttuja hyvää vitsiä varten, me sanomme asiat kuten ne ovat ja juuri siksi se naurattaa.

Osallistuin lauantaina Kehräämöllä Wine & Fashion –tapahtumaan. Siellä eräs nainen tuli juttelemaan näytöksen jälkeen ja halusi antaa sormuksensa. Daami kertoi, että sen mielestä on hienoa, miten vien porilaisuutta ulos täältä. Sormuksessa luki Fuck. Olin otettu, kävin iholle ja kiitin.

Koira tunnistaa aina koiran. Porilaiset haistavat maailmalla toisensa puhetavasta ja pitävät toistensa puolta. Kukaan muu kuin porilainen ei ymmärrä ettei suorasta puheesta ole syytä loukkaantua, koska se on totta.

On porilaisuus muiden mielestä hulluutta tai ei, on se ainakin rehellistä. Ja vaikkei rehellisyydellä enää tässä maailmassa maata peritä, olkaamme silti ylpeitä. Siitä on nimittäin muut meille kateellisia.

Jenni Ahtiainen