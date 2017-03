Oletko ihmetellyt Yyterissä ja keskustan uimahallissa polskivaa merenneitoa? Hän on porilainen Jenna, jolla on harvinainen harrastus

Jaa Twiittaa

Yksi jos toinenkin porilaisuimari on saattanut hieraista uimalasejaan, kun uimahallin altaassa viereisellä radalla pulikoikin pesunkestävä merenneito. Taianomainen ilmestys on luultavasti ollut 13-vuotias Jenna Virtanen, joka on Porin ainoa aktiivinen merenneitoharrastaja.

– Myös siskoni ja yksi kaverini ovat alkaneet merenneitoilla, mutta he eivät ole tästä niin innostuneita kuin minä. Suomessa merenneitoharrastajia on parisenkymmentä, ja me pidämme tiiviisti yhteyttä Instagramin ja WhatsAppin välityksellä, Virtanen kertoo.

– Varsinkin Yhdysvalloissa merenneitoilu on huomattavasti isompi juttu kuin meillä Suomessa, hän lisää.

Kiinnostus merenneitoihin sai Jennan osalta alkunsa muutama vuosi sitten, kun hän seurasi televisiosta H20-nimistä sarjaa. Siinä kolme tyttöä saa itselleen merenneidon pyrstöt, kun he menevät täydenkuun aikaan mystiseen luolaan.

Jennan pyrstöön ei liity taikuutta, vaan se on tilattu Yhdysvalloista. Nykyinen pyrstö on itse asiassa hänelle jo toinen, sillä äskettäin tuli tarve päivittää pyrstö uuteen.

Myös uudella pyrstöllä pystyy uimaan ja sukeltamaan nopeasti ja ketterästi. Kunhan osaa.

– Harjoittelua se toki vaati, sillä delfiinipotkujen omaksuminen ei ole aivan helppoa. En ole aiemmin harrastanut uimista, mutta nykyään käyn pyrstön kanssa uimahallissa kerran viikossa. Kesällä sitten merenneitoilen luonnonvesissä. Esimerkiksi Yyteri on hyvä paikka pyrstön kanssa uimiseen, samoin mummuni mökkiranta.

Uiskentelun ohella merenneitoiluun liittyy paljon visuaalisia elementtejä. Jenna Virtanen on tehnyt itselleen runsaasti erilaisia merenneitoaiheisia koristeita, kuten koruja sekä merenneitoasun yläosan, joka muistuttaa simpukankuoria.

Keskeisessä roolissa harrastuksessa ovat myös valokuvat, joita Jenna julkaisee blogissaan sekä Mermaidjennaa-nimisellä Instagram-sivullaan. Kuvissa merenneito poseeraa esimerkiksi Meri-Porin rantamaisemissa.

Värikäs merenneito onkin vaikuttava näky vaikkapa Kallon tai Yyterin jäisillä rannoilla keskellä talvea.

– Yleensä pyydän äitiäni ottamaan kuvat. Aluksi talvikuvien ottaminen tuntui vähän kylmältä puuhalta, mutta nyt siihenkin on jo tottunut, Jenna Virtanen naurahtaa.

Merenneito-Jennalla on Instagramissa tällä hetkellä reilut 800 seuraajaa, ja hänen merenneitokuvansa saavat yleensä joka kerta yli 100 tykkäystä.

Somen suosituimpien merenneitojen kastiin porilaisella on toki vielä matkaa. Esimerkiksi Jenna Virtasen idolilla, suomalaisella Merenneito Riialla on Instagramissa yli 15 000 seuraajaa.

– Suomessa on kaksi ammattimerenneitoa, joista toinen asuu Rovaniemellä ja toinen Lappeenrannassa. He tienaavat rahaa esimerkiksi esiintymällä tapahtumissa. Itse en ole ainakaan vielä esiintynyt missään, mutta voi olla, että vielä joskus voisin merenneitoilla ammattimaisesti. Ainakin jollain tasolla, Jenna Virtanen pohtii.

Uimahallissa pojat ovat pari kertaa ihmetelleet äänekkäästi merenneitoilua, mutta muuten ihmiset ovat suhtautuneet Jenna Virtasen harrastukseen pelkästään positiivisesti. Ja miksipä eivät suhtautuisi. Harva harrastus vaatii näin monipuolisesti kädentaitoja, liikunnallisuutta ja visuaalisen puolen lahjoja.

– Harrastuksessa on henkinenkin puoli, sillä on tärkeää osata olla kuin aito merenneito. En oikein osaa selittää tätä tarkemmin, mutta sen vain tuntee, kun mieli on merenneidolle sopivassa tilassa, Jenna hymyilee.

Kimmo Lehto

Jenna Virtasen merenneito-blogi löytyy osoitteesta mermaidjenna.blogspot.fi.

Tässä tyylinäyte merenneitopyrstön kanssa sukeltamisesta: