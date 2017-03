Amerikkalaiset leffantekijät jättivät 80-luvun Reposaareen läjäpäin rahaa – ”pystyimme ostamaan uuden paloauton käteisellä”

Jaa Twiittaa

80-luvun alkupuoliskolla Reposaaren VPK:n väki oli hämmentävässä tilanteessa. Amerikkalainen tuotantoyhtiö suunnitteli ison luokan Hollywood-elokuvan kuvauksia Reposaareen ja halusi vuokrata VPK:n juhlatalon käyttöönsä.

Hämmennystä herätti erityisesti se, millaista vuokraa talosta kehtaisi pyytää. Alun perin ajatuksena oli pyytää vuokraksi 3 000 markkaa, sillä juhlatalo ei ollut järin hyvässä kunnossakaan.

– Sitten joku tokaisi, että ”nehän ovat amerikkalaisia, pyydetään 30 000 markkaa”. Tuotantoyhtiö suostui tähän oitis ja sieltä kysyttiin, olisiko meillä vuokrata heille vielä lisää tiloja. Paloaseman puolelle tuli puvustamo, puusepän verstas ja tähtinäyttelijöiden pukuhuoneet, kertoo Reposaaren VPK:n toiminnassa tuohon aikaan mukana ollut Jussi Konttinen.

– VPK:n väki avusti tuotantoyhtiötä muutenkin ja kaikesta saatiin rahallinen korvaus. Yhteensä Reposaaren VPK tienasi White Nights -elokuvan kuvauksilla 164 000 markkaa. Niillä rahoilla pystyttiin ostamaan uusi paloauto käteisellä, Konttinen jatkaa.

White Nights eli Valkeat yöt on Isabella Rossellinin ja Mihail Baryshnikovin tähdittämä ison budjetin draamaelokuva, joka julkaistiin vuonna 1985. Se kertoo Yhdysvaltoihin loikanneesta neuvostoliittolaisesta huipputanssijasta, jonka lentokone tekee pakkolaskun Siperiaan.

Neuvostoliittoon sijoittuvia kohtauksia kuvattiin Suomessa, sillä kuvausryhmällä ei ollut asiaa itärajan toiselle puolelle. Amerikkalaiset tuotantoyhtiöt olivat tottuneet rakentamaan Moskovaa ja Leningradia mallaavia kuvauspaikkoja Helsinkiin, mutta nyt kuviin tarvittiin ehtaa siperialaista kyläpahasta.

Tuotantoyhtiö löysi laajojen etsintöjen jälkeen Reposaaren ja pala Siperiaa päätettiin rakentaa sinne.

Kesällä 1984 Kirkkokatu muutettiin parin viikon kuvauksia varten kuraiseksi kylänraitiksi, koulun pihaan rakennettiin venäläinen tori ja kirkontornin eteen nostettiin tiilistä savupiippua esittävä levy. Kadunvarren seinät ruiskutettiin tummalla aineella, jotta talot näyttäisivät röttelöiltä.

Reposaaren maisemissa kuvattiin monta kohtausta, mutta lopullisessa elokuvassa se näyttäytyy vain muutaman minuutin verran.

VPK:n juhlatalosta elokuvaan päätyi kokonainen tanssikohtaus, jossa Raymond Greenwood -nimistä tanssijaa esittävä Gregory Hines steppaa neuvostoliittolaisia esittävän porilaisyleisön edessä.

– Minäkin siellä takarivissä näyn, kun vain osaa katsoa tarpeeksi tarkkaan. VPK-talon juhlasalissa oli silloin todella kuuma ja jouduimme istumaan siellä melko pitkään. Siellä me sitten hiki hatussa taputimme ja huusimme ”Raymondia”, Jussi Konttinen naurahtaa.

Konttinen asui tuohon aikaan Reposaaressa, joten hänen koko perheensä oli aktiivisesti mukana kuvauksissa. Niin oli moni muukin porilainen.

Yksi avustajista oli Sirpa Forsbacka, joka sattui olemaan kuvausten aikaan äitiyslomalla. Isovanhemmat asuivat Reposaaressa, joten kuvauksiin osallistuminen oli helppoa, kun lapset sai hoitoon aivan kuvauspaikan lähelle.

– Muistaakseni päädyin avustajaksi ystävättäreni kautta, kun lehdessä oli ollut ilmoitus, jossa haettiin runsaasti avustajia kuvauksiin. Kuvauspaikalla olikin suorastaan massoittain avustajia ja saari oli muutenkin täynnä ihmisiä. Reposaaresta muodostui tuon kahden viikon ajaksi todellinen turistikohde.

Elokuvassa Sirpa Forsbackasta näkyy vain selkä, kun hän kävelee Kirkkokatua käsikynkässä miehen kanssa. Sen verran porilainen pääsi hyppäämään Isabella Rossellinin saappaisiin, että eräässä tähtinäyttelijän kohtauksessa valomäärittelyt on otettu Forsbackan kasvoista.

– Mielenkiintoisinta kaikessa oli päästä näkemään, millaista ison elokuvan tekeminen on prosessina. Reposaaressakin tehtiin paljon lavastustöitä vain muutaman elokuvaan päätyneen minuutin takia.

Ison elokuvan tuotanto toi Poriin ja Reposaareen paljon positiivista. Moni yhdistys ja seura esimerkiksi sai toimintaansa rahaa kuvauksissa avustamisesta ja Kirkkokadun varren töhrityt talot maalattiin tuotantoyhtiön rahoilla kokonaan uudelleen. Porilaiset taas muistelevat suuren maailman menoa edelleen innolla.

Hyviä muistoja varjosti se, että tuotantoyhtiö Columbia julkaisi pari vuotta myöhemmin tiedotteen, jossa väitettiin, että suurin osa Reposaaren asukkaista oli kommunisteja. Ennen kuvauksia heidät olisi tiedotteen mukaan pitänyt vakuuttaa siitä, ettei White Nights ole neuvostovastainen elokuva.

– Suomalaiset kommunistit olivat kuitenkin pragmaatikkoja: elokuva toisi huomattavasti rahaa ja muutaman väliaikaisen työpaikan. Saaren aikoinaan vilkas satama oli hiljentynyt, kuten myös kemian tuotantolaitos ja kalanjalostamo, jotka eivät sovi samaan kuntaan, tiedotteessa sanailtiin Helsingin Sanomien uutisen mukaan.

White Nights sai kriitikoilta keskinkertaisia arvioita, mutta se noteerattiin Oscar-gaalassa pystillä. Oscar tuli Lionel Richien kappaleesta Say You, Say Me, joka julkaistiin elokuvan ääniraidalla.

Teksti: Kimmo Lehto

Kuvat: Jussi Konttisen kotialbumi (Huom! lisää kuvia artikkelin alapuolella)